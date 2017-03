Atossa Genetics: Das ist einen zweiten Blick wert!

Liebe Leser,

mit der Intensität eines Blitzes schlugen letzte Woche die News zu Atossa Genetics bei den Anlegern ein. Denn hier hat sich Thomas Liebigman in der letzten Woche mit einem ganz anderen Blick zur Bewertung befasst:

Die Kapitalmarktrendite! Das Online-Magazin „Piedmont Register“ hatte sich mit der Gesamtkapitalrendite, im Englischen „Return on Invested Capital“ oder kurz ROIC, von Atossa Genetics auseinandergesetzt. Daran wird gemessen wie effizient ein Unternehmen Cashflow durch investiertes Kapital generiert. Die Standard-ROIC-Formel teilt das operative Ergebnis, bereinigt um den Steuersatz, durch die Gesamtverschuldung plus Eigenkapital abzüglich von Bargeld.

Die Atossa-Werte! Derzeit beträgt das ROIC von Atossa Genetics -6.27551. Der ROIC-5-Jahres-Durchschnitt liegt bei -3.41017 und das ROIC-Qualitätsverhältnis bei -0.911133.

Die Bruttomargen-Quote! Diese liegt bei Atossa Genetics Inc. derzeit bei 70 Punkten, wobei die Skala dabei von 1 (sehr positiv) bis 100 (sehr negativ) reicht.

Der Unternehmenswert! Dieser, im Englischen enterprise value oder EV genannt, liegt bei 2807 und kann beim Vergleich von Unternehmen mit unterschiedlichen Kapitalstrukturen helfen. So können Investoren schauen, ob ein Unternehmen etwa unterbewertet ist.

Mit diesen Werten bekommen Anleger nochmal ganz neue Einblicke, die bei der Entscheidung für oder gegen Atossa helfen können.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.