Atossa Genetics: Interessante Bewertungstechniken!

das Online-Magazin „Piedmont Register“ hat sich kürzlich ausführlicher mit der Gesamtkapitalrendite von Atossa Genetics auseinandergesetzt. Im Englischen heißt diese Kennziffer „Return on Invested Capital“ oder kurz ROIC. Die Zahl misst, wie effizient ein Unternehmen Cashflow durch investiertes Kapital generiert.

Die Standardformel teilt das operative Ergebnis, bereinigt um den Steuersatz, durch die Gesamtverschuldung plus Eigenkapital abzüglich von Bargeld. Derzeit beträgt das ROIC von Atossa Genetics -6.27551. Der ROIC-5-Jahres-Durchschnitt liegt bei -3.41017 und das ROIC-Qualitätsverhältnis bei -0.911133.

Der Artikel liefert weitere interessante Kennziffern. So sieht der „Piedmont Register“ die Bruttomargen-Quote von Atossa Genetics Inc. derzeit bei 70 Punkten. Die Skala reicht dabei von 1 (sehr positiv) bis 100 (sehr negativ). Der Unternehmenswert (englisch: enterprise value oder EV) liegt bei 2807. Der EV kann beim Vergleich von Unternehmen mit unterschiedlichen Kapitalstrukturen helfen. So können Investoren ein Gefühl dafür bekommen, ob ein Unternehmen unterbewertet ist oder nicht.

Diese Bewertungsstrategien sind eine interessante Ergänzung zur reinen Betrachtung der Aktienkurse und können den Aktionären einen guten Überblick über den Wert ihrer Investition verschaffen.

Ein Gastbeitrag von Thomas Liebigman.

