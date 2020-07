Atoss Software wächst mitten in der Corona-Krise weiter kräftig

Weitere Suchergebnisse zu "ATOSS Software":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Personalmanagement-Software Atoss Software hat im ersten Halbjahr von der hohen Nachfrage nach Software in der Corona-Krise profitiert.



Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Fünftel auf 40,6 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) legte sogar um ein Drittel auf 11,5 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen, das seit dem 22. Juni im SDax gelistet wird, am Freitag in München mitteilte. Die Ebit-Marge lag bei 28 Prozent gegenüber 26 Prozent im Vorjahr. Atoss Software bestätigte außerdem die Prognosen.

Die Ergebnisentwicklung werde insbesondere von der

Realisierung von Großprojekten und der Kostenkontrolle angesichts der Coronavirus-Pandemie getragen, hieß es vom Unternehmen. Die Auftragslage sei exzellent. Atoss Software habe in allen Geschäftsbereichen zugelegt, das höchste Wachstum erzielte die vergleichsweise kleine Sparte mit Cloud-Software. Investitionen in den Ausbau der Kapazitäten vor allem im Bereich Kundenservice seien zudem vorangetrieben worden.

Fürs Gesamtjahr geht der SDax-Konzern weiterhin von einem Gesamtumsatz von 80 Millionen Euro und einer Ebit-Marge von über 25 Prozent aus./niw