Atoss Software Aktie: Der Durchbruch steht unmittelbar bevor!

Weitere Suchergebnisse zu "ATOSS Software":

Die Atoss Software-Aktie hat im November wieder Schwung aufnehmen können. Zuvor befand sich das Papier über mehrere Wochen in einer Seitwärtsphase. Dabei erwies sich die 120-Euro-Marke als wichtige Untergrenze. Mitte Dezember brach der Kurs nach oben aus und überwand das bisherige Rekordhoch bei 142,50 Euro, das am 8. September 2020 erreicht wurde. In der Folge nahm die Aufwärtsdynamik noch einmal deutlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung