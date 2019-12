Atos: Auf dem Weg zum Allzeithoch? 2. Update

Weitere Suchergebnisse zu "Atos":

Es hat ein paar Tage gedauert, bis unsere Trading-Idee mit Atos ISIN: FR0000051732 gestartet wurde, die Aktie hat am Montag im Tagesverlauf den Widerstand bei 76,10 Euro geschafft und unser Einstiegskurs wurde überschritten. Die Atos-Aktie befindet sich in einer schönen Aufwärtsbewegung, innerhalb dieser Bewegung kletterte die Aktie bis auf ein Zwischenhoch am 27. November bei 77,80 Euro. Es gab es einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



