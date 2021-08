Atos-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Atos":

Die Aktie des französischen IT-Dienstleisters Atos befindet sich seit Anfang des Jahres in einem Abwärtstrend. Langfristig gesehen zeigt die Kurve sogar bereits seit Oktober 2017 in südlicher Richtung. Begleitet wurde der Kursrückgang von schwachen Geschäftszahlen, trüben Aussichten und dem Vorwurf, dass es bei der Bilanzierung von US-Geschäftseinheiten Ungereimtheiten gegeben hat. So sank der Kurs zu Monatsbeginn auf ein 5-Jahres-Tief bei 38,74 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



