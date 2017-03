Atopische Dermatitis: Was tun, wenn es juckt und kratzt? / Allergien belasten das Wohlbefinden des Hundes / Sind die Auslöser bekannt, ist eine erfolgversprechende Therapie möglich (FOTO)

Bonn (ots) -Eigentlich ist es jedes Mal das Gleiche. Ein oder zwei milde Tageund schon glaubt man, der Winter ist vorbei. Doch selten legt dasFrühjahr wirklich einen Blitzstart hin, sondern erkämpft sich mühsamseinen Platz im Jahr. Fast unbemerkt bleibt in diesen Tagen, dass derPollenflug beginnt. Allergiker wissen sehr wohl, den März alskritischen Monat einzuschätzen. Nicht nur der Mensch, auch Katzen,vor allem aber Hunde, können allergisch auf Blütenstaub, Gräser oderPollen reagieren und eine Atopische Dermatitis (AD) entwickeln.AD ist eine der häufigsten Hauterkrankungen beim Hund.Wahrscheinlich hat jeder Hund eine individuelle Allergieschwelle.Wird diese überschritten, entsteht zunächst ein lästiger Juckreiz.Wenn ihr Hund sich in diesen Tagen auffällig häufig kratzt, könnteeine saisonal bedingte Allergie (Atopie) dahinterstecken. Auslösersind aber nicht nur Pollen, sondern auch andere Umweltallergene wieStaubmilben oder Schimmelpilzsporen. Was zunächst saisonal beginnt,entwickelt sich häufig zu einer nicht-saisonalen Erkrankung, die sichzu bestimmten Zeiten allerdings noch einmal verschlimmert.Allergene werden über die Haut aufgenommen. Besonders gefährdetsind Körperstellen mit dünner Haut und spärlicher Behaarung. Dashäufigste Symptom der AD ist - wie bei den meisten anderen Allergienauch - der starke Juckreiz. Empfindlich sind das Gesicht, die Ohren,die Gliedmaßen und Pfoten, die Achselbereiche sowie dieSchwanzunterseite. Bakterien und Pilze besiedeln im Anschluss häufigdiese sensiblen Körperstellen und verursachen schwerwiegendeInfektionen.Verschiedene Terrierarten, Golden und Labrador Retriever,Bulldoggen, Irish Setter und Deutscher Schäferhund sind besondersanfällig. Es scheint also eine genetisch bedingte Neigung zurallergischen Reaktion zu geben. Und auch wenn die Allergieprinzipiell in jedem Alter beginnen kann, zeigen etwa 70 Prozent derbetroffenen Hunde bereits mit ein bis drei Jahren erste klinischeSymptome.Die Ursachen für die saisonale Atopie sind kaum auszuschalten,eine hundertprozentige Heilung ist kaum möglich. Allerdings lassensich durch Tests die Allergie auslösenden Substanzen sehr exaktbestimmen. Der Tierarzt kann sie über einen Hauttest aufspüren, einelangwierige und detektivische Arbeit. Die AD lässt sich zudem überBluttests nachweisen. Ist die Ursache bekannt, kann dem Tier mittelseiner Immuntherapie, also einer schrittweisen Gewöhnung an denAllergieauslöser, geholfen werden. Die Immuntherapie fordert von"Hund und Herrchen" viel Geduld, da sie sich über mehrere Monateerstrecken kann und den regelmäßigen Tierarztbesuch, meist zweimalwöchentlich, erforderlich macht. Aber der Aufwand lohnt sich, denndie Erfolgsaussichten bei der Desensibilisierung liegen immerhin beiüber 70 Prozent und sie ermöglicht den betroffenen Tieren einweitgehend beschwerdefreies Leben. Der Tierarzt kann zusätzlichMedikamente verabreichen, die den akuten Juckreiz lindern und dieEntzündungsreaktion mindern. Hierzu zählen kühlende Mittel,Antihistaminika oder Cortison haltige Medikamente. Darüber hinausstehen mittlerweile verschiedene neue Medikamente zur Verfügung, diegezielt für den Juckreiz verantwortliche Botenstoffe hemmen. DieHunde müssen sich weniger kratzen, das Hautbild verbessert sich unddie Gefahr von Folgeinfektionen sinkt.Weitere Informationen finden Sie hier. http://ots.de/0lgQIPressekontakt:Bundesverband für Tiergesundheit e.V., Dr. Sabine Schüller,Schwertberger Straße 14, 53177 Bonn, Tel. 0228/31 82 96,bft@bft-online.deOriginal-Content von: Bundesverband f?r Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell