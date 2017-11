Atonarp Inc. und IMA Life (ein Geschäftsbereich von IMA S.p.A.) unterzeichneten eine Liefervereinbarung über Lyophilisationsanwendungen

Tokio (ots/PRNewswire) - Atonarp Inc., mit Firmensitz in Tokio,ein Unternehmen für wissenschaftliche Instrumente, das den SmartSpectrometer(TM) für molekulare Analysen entwickelt und herstellt,und IMA Life North America (ein Geschäftsbereich von IMA S.p.A.,Bologna, Italien), mit Firmensitz in Buffalo, NY, gaben heute eineVereinbarung bekannt, nach der Atonarp miniaturisierteMassenspektrometrietechnologie (AMS) an IMA Life liefert, einenWeltmarktführer bei aseptischen Verarbeitungs- undGefriertrocknungstechnologien. Die AMS-Lösung wurde in Zusammenarbeitzwischen IMA Life, Atonarp und einem großen Pharmaunternehmen mitspeziell entwickelter quantitativer Instrumentierung für dieGefriertrocknung und aseptische Verarbeitung entwickelt. IMA Lifewird die Massenspektrometertechnologie von Atonarp exklusiv in seinenProduktionslösungen für die Gefriertrocknung (Lyophilisation) alsprozessanalytisches Werkzeug (PAT) zur Überwachung potenziellerSilikonölkontaminationen, primärer und sekundärer Trocknungsendpunktesowie zur Inline-Vakuumleckageerkennung einsetzen."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit IMA Life, demMarktführer und Innovator bei Produktionsgefriertrocknern. Damiterhalten seine Kunden die Möglichkeit, ihre Produktivität mithilfeunserer hochmodernen AMS-Technologie (Atonarp Mass Spectrometry)durch die genaue Identifizierung kritischer Endpunkte derSekundärtrocknung zu steigern, da die Verarbeitungszeit derLyophilisation verkürzt und die Nutzungseffizienz der Gefriertrocknererhöht werden. Darüber hinaus ermöglicht es Atonarps einzigartige,zum Patent angemeldete Silikonöldetektions- und Schutzlösung denEndanwendern, die teure Kontamination von Chargen zu erkennen und zumindern. Der Nutzen dieser Anwendung wurde von Atonarp und IMA Lifein Zusammenarbeit mit einem großen Pharmaunternehmen nachgewiesen",sagte Prakash Murthy, CEO von Atonarp."Die Gefriertrocknung erfordert heutzutage eine bessereProzesskontrolle sowie schnellere Verarbeitungszeiten undAnlagenaktualisierungen mithilfe des intelligenten Einsatzes vonPAT-Tools, um mit der sich ändernden Regulierungslandschaft Schrittzu halten. Die innovative, mit fortschrittlicher Softwarekonfigurierbare und mit dem Ethernet verbundene AMSMassenspektrometrielösung von Atonarp, gestützt durch die fundierteKenntnis des Lyophilisationsprozesses von IMA Life, ermöglicht diesesZiel und sie unterstützt alle Anforderungen und Herausforderungen derIndustrie. Des Weiteren können auch bestehende Lyophilisationskundenvon IMA Life von Atonarps kleinem, anwendungsspezifischen AMSMassenspektrometer profitieren, da er in bereits installierteGefriertrockner eingebaut werden kann", sagte Ernesto Renzi,President, Sales & Marketing, von IMA Life North America.Atonarps Lösung ist das kleinste quantitative Massenspektrometerder Branche. Es nimmt weniger als einen halben Kubikfuß Platz (0,01m3) ein und bietet durch den Einsatz des robustenFaraday-Cup-Detektors über den gesamten Messdynamikbereich hinweghervorragende Stabilität, womit es ideal für die Nachrüstungvorhandener Geräte geeignet ist, und es senkt gleichzeitig dieGesamtbetriebskosten. Die Lösung von Atonarp unterstützt Industrie4.0 und ist für das IoT (Internet der Dinge) Plug-and-Play-fertig.Der Zugriff auf und der Betrieb des Massenspektrometers erfordernlediglich einen Ethernetanschluss und eine 24 V Stromversorgung. DasGerät ist in nur wenigen Minuten einsatzfähig und die integrierte,konfigurierbare und hochgradig intuitiv bedienbare Software erlaubtden Anwendern überall auf der Welt den Zugriff auf dasMassenspektrometer über eine einfache Browseroberfläche.Über Atonarp Inc.Gegründet: November 2009Unternehmenszentrale: Minato-ku, TokioUnternehmensüberblick: Atonarp Inc. ist ein Unternehmen fürwissenschaftliche Instrumente, das den Smart Spectrometer(TM) fürmolekulare Analysen entwickelt und herstelltCEO, CTO & Gründer:Prakash MurthyURL:atonarp.com (http://atonarp.com/)Über IMA Life North AmericaUnternehmenszentrale: 2175 Military Road - Tonawanda - NY 14150,U.S.A.Unternehmensüberblick: Der Geschäftsbereich IMA Life ist aufdem Gebiet der aseptischen Verarbeitungs- undGefriertrocknungstechnologie führend und gilt mit einem breitenSpektrum an technologisch fortschrittlichen Maschinen als wahrerPartner der pharmazeutischen Industrie.President Sales& Marketing:Ernesto RenziURL:https://ima.it/Logo -https://mma.prnewswire.com/media/597038/Atonarp_CMYK_Logo.jpgPressekontakt:Martin Mason1-408-757-6681martin.mason@atonarp.comOriginal-Content von: Atonarp Inc., übermittelt durch news aktuell