"Nach dem Atomzeitalter kommt das Neutrinozeitalter: weniger gefährlich und wesentlich effektiver" / Neutrino-Chef Holger Thorsten Schubart plädiert für Systemwandel (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) -Die Geschichte der zivilen Nutzung der Kernkraft ist voll vonKatastrophen und Beinahe-Katastrophen. Die Super-GAUS von Tschernobyl(1986) und Fukushima (2011) sind in kollektiver Erinnerung; Orte wieHarrisburg, Sellafield oder Tokaimura wurden zu Synonymen für großeStörfälle. Die Liste schwerer Unfälle zeigt eindrucksvoll, wie wenigbeherrschbar die Atomindustrie ist und wie konsequent die politischeEntscheidung in Deutschland war, sich davon zu trennen.Aber nicht nur von Atomenergie, auch von der Verbrennung fossilerBrennstoffe müsse man sich mittelfristig verabschieden sowie dieAbhängigkeit von erdölexportierenden Ländern abstreifen. "Es istZeit, sich auf die nächste Epoche zu fokussieren, die Epoche mitNEUTRINOVOLTAIC, die der - allen Bedarf deckenden - natürlichen undkosmischen Strahlungsenergie gehört", erklärt Holger ThorstenSchubart, CEO der Neutrino Energy Group."Täglich erreicht uns durch die nichtsichtbaren Strahlenspektrenmehr Energie als die Energie aller noch verbleibenden fossilenRohstoffen der Erde zusammen", so Schubart. Es sei ein riesigesEnergiefeld, das es in Zukunft zu nutzen gelte und auf das sich dieForschung konzentrieren sollte. "Wer diesen Gedankenansatz nichtkonsequent verfolgt, setzt ökologisch den Fortbestand unseresPlaneten aufs Spiel und riskiert die Zerstörung unserer Zukunft durchgeopolitische Konflikte um die letzten Ressourcen", warnt derNeutrino-Chef."Die Chance liegt im Systemwandel", erläutert Holger ThorstenSchubart. "In den nächsten Dekaden müssen wir systematisch weg vomSystem der zentralen Energieversorgung hin zu kleinen und kleinstendezentralen Versorgungseinheiten." Dafür reiche die uns umgebendenichtsichtbare Strahlungsenergie rechnerisch völlig aus, um inZukunft auch ohne Stromkabel und Steckdose jedes Elektrogerät(Neutrino Inside-Lösung) direkt mit ausreichend elektrischer Energiezu versorgen.Die jüngsten Erkenntnisse in der Neutrino-Physik haben dasPotenzial, mit völlig neuen Ansätzen wie NEUTRINOVOLTAIC dieaktuellen Probleme der Gegenwart zu lösen. NEUTRINOVOLTAIC istgleichsam eine Solarzelle, die bei völliger Dunkelheit auch ohneLicht Energie bereitstellt und die nun die herkömmliche Photovoltaikin Kürze sinnvoll ergänzen wird."Wir müssen die Herausforderungen der Zukunft annehmen undmeistern", mahnt Schubart. "Themen wie Energieversorgung undKlimaschutz sind aktueller denn je und erfordern vorausschauendesDenken sowie innovative und nachhaltige Lösungen!"Pressekontakt:Heiko SchulzeHaus der Bundespressekonferenz 041310117 BerlinTel. +49 30 20924013press@neutrino-energy.comhttps://neutrino-energy.comOriginal-Content von: Neutrino Energy, übermittelt durch news aktuell