"Die Atommüll-Lüge" in 3sat / "Wissenschaft am Donnerstag" über das Endlagerproblem (FOTO)

Spätestens 2022 geht das letzte deutsche Atomkraftwerk vom Netz.Bis dahin wird weiter hoch radioaktiver Atommüll entstehen. In der3sat-Dokumentation "Die Atommüll-Lüge" entlarven Thomas Hies undTrienke Klein das Märchen vom "sicheren" Endlager und fragen, welchealternativen Konzepte es zur Lagerung von Atommüll gibt.Für den strahlenden Müll soll ein unterirdisches Endlagererrichtet werden: sicher für eine Million Jahre, gewappnet gegenNaturkatastrophen, Klimawandel, Terroranschläge und zerfallendeCastor-Behälter. Der Ort muss sämtliche schleichendenUmweltveränderungen überstehen und selbst dann noch sicher sein, wennalle Atommüllbehälter sich in ihre Bestandteile zersetzt haben. DasEndlager sollte zugänglich sein, um im schlimmsten Fall marode Fässerzu bergen. Und die Zustimmung der Bevölkerung sollte dieStandortentscheidung auch haben. Ist dieses "perfekte Endlager" nurein Hirngespinst? Oder ist das Konzept vom sicheren Lager einKonstrukt der Politik, um in absehbarer Zeit keine Entscheidungtreffen zu müssen? Und was passiert, wenn das Lager voll ist? Wiesoll der Müll eine Million Jahre lang kontrolliert werden - mitMessgeräten, die nach neuestem Stand der Technik gerade einmalmaximal 100 Jahre funktionieren? Wissenschaftler und sogarAtomkraftgegner fordern nun den Abschied vom Konzept des"Eine-Million-Jahre-Endlagers" zugunsten eines hinlänglich sicherenEndlagers auf Zeit. Ein solches "vorläufiges Endlager" würde dieSuche nach dem idealen Ort möglicherweise beschleunigen.Im Anschluss, um 21.00 Uhr, befasst sich auch Gert Scobel in"scobel - Schöne schreckliche Zukunft" mit der Lagerung von Atommüll.Dafür muss sehr weit in die Zukunft gedacht werden: Ein Blick in dieVergangenheit zeigt, wie viel Fantasie das abverlangt. Gert Scobelentwirft gemeinsam mit seinen Gästen Zukunftsvisionen.