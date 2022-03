Atomkraftwerk in Ukraine: Bundesamts-Präsident sieht keine Gefährdung

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, Wolfram König, sieht derzeit keine Gefährdung für Deutschland durch den Brand auf dem Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja. "Die aktuelle Situation zeigt, dass es keine erhöhte Radioaktivität gibt", sagte er am Freitag im Radioprogramm des Bayerischen Rundfunks. "Wir müssen uns in Deutschland keine Sorgen machen hinsichtlich der jetzt bekanntgewordenen Situation in der Ukraine." Selbst bei einem "ganz großen Unfall, der nicht ausgeschlossen werden kann oder eben hier durch den Beschuss einer derartigen Anlage entstehen könnte", ist nach Königs Worten "die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier in einem größeren Maß betroffen sind, sehr, sehr gering."

Die Internationale Atomenergie-Organisation IAEO berichtete am Freitag unter Berufung auf ukrainische Stellen, dass ein Geschoss ein Ausbildungsgebäude in der Umgebung einer Reaktoreinheit getroffen hatte. Es habe ein Feuer verursacht, das später gelöscht wurde.

Sorgen müsse man sich vor allem um die Menschen in der Ukraine machen, sagte der Präsident des Bundesamtes weiter. "Grundsätzlich ist es so, dass die Anlagen nicht ausgelegt sind, jeglichen militärischen Angriffen auch standzuhalten. Aber sie haben natürlich eine große Schutzwirkung gegen Einflüsse von außen. Wenn sie nicht systematisch, gezielt und nach den Regeln gekühlt und runtergefahren werden können, dann kann es zu kritischen Situationen kommen."/tob/DP/eas