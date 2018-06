Atomenergiebehörde bereit zur Überwachung in Nordkorea

WIEN (dpa-AFX) - Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat ihre Bereitschaft unterstrichen, eine atomare Abrüstung Nordkoreas zu überwachen.



IAEA-Chef Yukiya Amano sagte am Dienstag in Wien, dass die UN-Behörde bei entsprechenden Bitten der beteiligten Ländern einsatzbereit sei. "Die IAEA wird den nun folgenden Verhandlungen zur Umsetzung des Gipfels zwischen den USA und Nordkorea genau folgen." US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hatten in Singapur in einem historischen Schritt ihr "festes und unerschütterliches Engagement für eine komplette Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel" betont.

Trump meinte, der Prozess solle von US- und internationalen Inspekteuren überwacht werden. Die IAEA ist weltweit im Einsatz, um die ausschließlich friedliche Nutzung von Atomenergie zu überwachen. Dies geschieht aktuell vor allem im Iran. Die IAEA-Inspekteure waren 2009 aus Nordkorea verwiesen worden, kurz vor dem zweiten Atombombentest des Landes./mrd/DP/fba