Atomabkommen mit dem Iran: Kann Europa den Deal noch retten? / Experten diskutieren das transatlantische Verhältnis im Schatten des JCPOA

Berlin (ots) - Vor drei Jahren trat der Joint Comprehensive Planof Action (JCPOA), also das Atomabkommen mit dem Iran in Kraft. DerDeal: Die Wirtschaftssanktionen gegen das Land werden aufgehoben. ImGegenzug dazu stellt der Iran seine Bemühungen, eine Atombombe zubauen, ein. Die Weltengemeinschaft zeigte sich erleichtert undhoffte, dass der Iran seine aggressive Politik in der Regionzurückfährt. Diese Hoffnungen wurden nicht erfüllt. Hinzu kam DonaldTrump: Der US-Präsident bezeichnete das Atomabkommen als den"schlimmsten jemals ausgehandelten Deal" und forderte dieMitunterzeichner London, Paris und Berlin dazu auf, den Vertrag zuändern. Doch Europa hat seine eigenen Vorstellungen.Unter dem Titel "Iran und das transatlantische Verhältnis - Hatdas Atomabkommen noch eine Chance?" diskutieren Experten aus Politik,Diplomatie und Sicherheitskreisen in Berlin darüber, ob dieHoffnungen, dass sich der Iran durch einen freien nichtsanktioniertenHandel ändern könnte, vielleicht doch etwas verfrüht waren.Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA bestätigt zwar, dasssich der Iran bisher an die Vorgaben des Atomabkommens hält, dochnach wie vor zeigt der Iran deutlich seine Hegemonialbestrebungen inder Region, treibt sein Raketenprogramm voran und zeigt sichaggressiv gegenüber Israel. Menschenrechtsverletzungen und Korruptionsind im Iran an der Tagesordnung.Der Veranstalter, die überparteiliche Non-Profit-OrganisationUnited Against Nuclear Iran (UANI), möchte bei dieserDiskussionsveranstaltung herauszufinden, wie sich eine von den USAunabhängigere Haltung im Hinblick auf den JCPOA auf dastransatlantische Verhältnis auswirkt und ob Europa angesichts derunverändert aggressiven Politik Irans nach wie vor am aktuellenAtomabkommen festhalten kann.Nach einer einführenden Rede des ehemaligen BND-Präsidenten Dr.August Hanning diskutieren Radoslaw Sikorski, der frühereVerteidigungs- und Außenminister von Polen, Norman Roule, der inführender Position beim CIA für den Iran zuständig war und Fritjofvon Nordenskjöld, Botschafter (Washington, Rom, Paris) im Ruhestand.Moderiert wird die Veranstaltung von Juliana Schäuble, Leiterin desPolitikressorts der Tageszeitung "Der Tagesspiegel""Iran and the Transatlantic Relationship -Does the nuclear deal stand a chance?19.3.2018, 17:30 - 19:30 UhrEuropean School of Management and TechnologySchloßplatz 1, 10178 BerlinVeranstaltungssprache: EnglischRegistrierung unter:www.unitedagainstnucleariran.com/uani-berlinUANI ist eine gemeinnützige, überparteiliche Interessensgruppe,die das Ziel verfolgt, den Iran von seinem Streben nach Atomwaffenabzuhalten. UANI wurde im Jahr 2008 von Botschafter Mark D. Wallace,Botschafter Richard Holbrooke, dem ehemaligen CIA-Direktor JimWoolsey und dem Nahost-Experten Dennis Ross gegründet.