Atmos Energy Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Atmos Energy, ein Unternehmen aus dem Markt "Gasversorgungsunternehmen", notiert aktuell (Stand 22:00 Uhr) mit 111.72 USD leicht im Plus (+0.31 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Unser Analystenteam hat Atmos Energy auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Atmos Energy erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (123,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 10,89 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 111,37 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Atmos Energy erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Atmos Energy-Aktie hat einen Wert von 67,19. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (66,02). Auch hier ist Atmos Energy weder überkauft noch -verkauft (Wert: 66,02), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Atmos Energy.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Atmos Energy verläuft aktuell bei 103,12 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 111,37 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +8 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 116,48 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Atmos Energy-Aktie der aktuellen Differenz von -4,39 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".