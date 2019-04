"Atme die Berge" - Yoga in Gastein

Bad Hofgastein (ots) - Yogafrühling 2019 & Alpen.Kraft.Selfness im DAS ALPENHAUSGASTEINERTALUmgeben von der Bergwelt der Hohen Tauern erwarten Gäste Angebote für eine ganzbesondere Auszeit vom Alltag. Bei Yoga und Alpen.Kraft.Selfness Seminaren erlebtman bewusste Zeit fürs Ich. Ganz nach dem Motto "...vom Leben nahe den Bergen"finden Yogabegeisterte im und rund um das Viersternehotel naturnahe Orte fürihre Asanas und Yogaflows. Auf der großzügigen Yogaplattform im Garten begrüßtman den Tag mit dem Sonnengruß vor der Bergkulisse der Hohen Tauern und lässtihn bei einer Abendmeditation ausklingen. Im Frühling und Herbst wird Gasteinzum Zentrum der Yogaszene, wenn bei den Yogatagen Gastein rund 40 Yogalehrendeihr Wissen weitergeben. Über 300 Yogaeinheiten an verschiedenen Kraftorten,viele davon in der Bergwelt, zeigen dabei die Vielfalt des Yoga. Von 30. Mai bis10. Juni 2019 lädt der Yogafrühling zum Kraft tanken ein, zahlreiche Einheitenfinden auch auf der Yogaplattform oder dem lichtdurchfluteten Yogaraum im DasAlpenhaus Gasteinertal statt.Neue Alpen.Kraft und Energie für den Alltag schöpfen auch die TeilnehmerInnender Alpen.Kraft.Selfness Seminare. Das Alpenhaus General Managerin Tina MariaVerdi hat mit diesem Programm ein vielfältiges Angebot für bewusste Achtsamkeitund Zeit fürs Ich geschaffen, das auf fünf Säulen baut. Neben dem Angebot anYoga und Achtsamkeitstagen helfen Destress-Seminare beim Stressabbau undDetox-Angebote befreien von unnötigem seelischem und körperlichem Ballast. NeuenAntrieb für die Herausforderungen des Alltags vermitteln die Restart-Events undauf einer Wanderung zu den Kraftorten des Gasteinertals ist man der Natur ganznah und lässt den Alltag hinter sich.Eine Verschnaufpause vom Alltag und mehr Zeit fürs Ich, das bietet Das AlpenhausGasteinertal seinen Gästen. Ein Konzept aus vielfältigen Yogaangeboten undsorgfältig zusammengestellten Alpen.Kraft.Selfness Seminaren ermöglicht eineaktive Besinnung auf sich selbst und sorgt für mehr innere Ruhe und Balance. DasAlpenhaus Gasteinertal bietet zusätzlich viel Raum für Ruhe und Entspannung. Esist das ideale Auszeit-Resort mit einem 2.000 Quadratmeter großenAlpen.Veda.Spa."DAS ALPENHAUS HOTELS & RESORTS" bietet mit den Häusern in Kaprun, Katschbergund Bad Hofgastein regionale Authentizität, zeitgemäß und unkompliziertinterpretiert. Ihr Alpenzuhause - gemütlich, bodenständig und regional-echt.Kontakt:DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL, Kurgartenstraße 26, 5630 Bad Hofgastein, Österreich,T +43 (0)6432 6356, F +43 (0) 6432 8454,willkommen@alpenhaus-gastein.at,www.alpenhaus-gastein.atOBERHAUSER CONSULTING GmbH, Gabriele TrinkerTivoli Office, Olympiastraße 17/66020 Innbruck, Mobil +43 (0) 664 88250 299trinker@oberhauser-consulting.at,www.oberhauser-consulting.atOriginal-Content von: OBERHAUSER CONSULTING GmbH, übermittelt durch news aktuell