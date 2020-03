Atlinks: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Alico":

Am 15.03.2020, 01:00 Uhr notiert die Aktie Atlinks an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 0.13 HKD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

Unser Analystenteam hat Atlinks auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Atlinks anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Atlinks-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Atlinks weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,61), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Damit erhält Atlinks eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Atlinks-Aktie ein Durchschnitt von 0,18 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.131 HKD (-27,22 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (0,14 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,43 Prozent Abweichung). Die Atlinks-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Atlinks erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

3. Anleger: Atlinks wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.