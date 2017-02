Atlas Copco: Solide Jahreszahlen!

Liebe Leser,

Atlas Copco hat solide Jahreszahlen präsentiert. Im fortgeführten Geschäft stiegen der Umsatz um 2,4%, der Gewinn um 1,8% und der Auftragseingang um 6% auf 102,8 Mrd SKR. Die operative Marge schrumpfte zwar von 20 auf 19,5%, verbesserte sich aber im 4. Quartal schon wieder von 19,5 auf 20,3%. Im Januar hat der Konzern das Geschäftsfeld Straßenbau mit einem Umsatz von 2,9 Mrd SKR an die französische Fayat Group verkauft, weil es nicht die Größenvorteile hat, um in seinem Marktsegment eine führende Position zu erreichen.

Die Rahmenbedingungen im Bergbau sind ungünstig

Wachstumstreiber waren die Sparten Kompressor- und Industrietechnik, auf die sich der Konzern auch in Zukunft verstärkt konzentrieren will. Allein im vergangenen Jahr hat Atlas Copco 14 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von 5,2 Mrd SKR übernommen, die in diesen beiden Bereichen aktiv sind. Expertenschätzungen zufolge wird der Markt für Kompressoren, die nicht in der Ölindustrie zur Anwendung kommen, bis 2025 jährlich um 4% auf 15,2 Mrd $ wachsen. Noch höhere Wachstumsraten werden in Asien erwartet.

Kompressoren sind vor allem in der Nahrungsmittelund Getränkeindustrie gefragt. Ungünstiger sind die Rahmenbedingungen im Bergbau. Entsprechend plant Atlas Copco die Minentechnik und Teile der Bautechnik abzuspalten und im 2. Quartal 2018 an die Börse zu bringen. Das Management verspricht sich von der Aufspaltung zwei weniger komplexe und leichter zu führende Unternehmen und damit eine Wertsteigerung der beiden Teile

