Atlas Air Aktie: Leasing-Einheit unterstützt bei der Umrüstung von 767 auf Frachtflugzeuge!

Icelandair hat einem Sale-Leaseback-Deal mit einer Tochtergesellschaft von Atlas Air Worldwide Holdings (NASDAQ:AAWW) zugestimmt, der zwei Boeing 767-300-Passagierflugzeuge in Frachtflugzeuge für die Frachtsparte umwandelt und dem Unternehmen finanzielle Unterstützung bietet. Die Flugzeuge werden zwei reine Frachtflugzeuge vom Typ Boeing 757-200 ersetzen, die die Fluggesellschaft in den Jahren 2023 und 2024 aus dem Verkehr ziehen will, hieß es in einer Erklärung am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung