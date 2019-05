Atlantic Gold: Ist es das gewesen?

Per 17.05.2019 wird für die Aktie Atlantic Gold am Heimatmarkt Venture der Kurs von 2,89 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gold".

Unsere Analysten haben Atlantic Gold nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Atlantic Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1,84 CAD. Der letzte Schlusskurs (2,89 CAD) weicht somit +57,07 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (2,2 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+31,36 Prozent Abweichung). Die Atlantic Gold-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Atlantic Gold-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Atlantic Gold im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Atlantic Gold. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Atlantic Gold erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Atlantic Gold vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (2,67 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -7,73 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2,89 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Atlantic Gold erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.