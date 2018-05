Atlantic Gold Aktie: Auf zu neuen Kursrekorden?

Es ist jetzt rund vier Wochen her, seit Atlantic Gold seine Anleger mit guten Produktionszahlen im ersten Quartal verwöhnen konnte. Das Unternehmen hält, bestärkt durch die guten Ergebnisse, am Ziel fest, bis Jahresende 82.000 bis 90.000 Unzen Gold zu fördern. Mit einer solchen Aussicht kann die Aktie ihren langfristigen Aufwärtstrend problemlos fortsetzen. Am Dienstag ging es bis zum Nachmittag erneut um ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.