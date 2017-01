"Atlanta" und Donald Glover bei den 74. Golden Globe® Awards ausgezeichnet (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Atlanta Gold INC.":

München (ots) -- "Atlanta" als beste Comedyserie und Hauptdarsteller DonaldGlover als bester Hauptdarsteller in einer Comedyserieausgezeichnet- "Atlanta" - die ganze Staffel am 25. März ab 21.00 Uhr auf Foxund jederzeit auf Abruf über Sky Go, Sky On Demand und mit SkyTicket verfügbarGrund zum Feiern für Donald Glover und die gesamte "Atlanta"-Crew.Die HipHop-Dramedy, die Ende November auf Fox ihreDeutschlandpremiere feierte, wurde gestern Abend bei der 74.Verleihung der Golden Globe Awards im Beverly Hilton Hotel in BeverlyHills mit zwei Preisen ausgezeichnet. In der Kategorie "BesteComedyserie" konnte sich "Atlanta" gegen die hochkarätige Konkurrenzdurchsetzen. Zudem konnte auch Schöpfer, Produzent undHauptdarsteller Donald Glover in der Kategorie "BesterHauptdarsteller einer Comedyserie" seine erste großeschauspielerische Auszeichnung mit nach Hause nehmen.Die von Kritikern gefeierte erste Staffel von "Atlanta" wiederholtFox linear in einer Binge-Programmierung am 25. März. Zudem sind alleEpisoden über Sky Go, Sky On Demand und mit Sky Ticket abrufbar. DieProduktion einer zweiten Staffel ist bereits bestätigt.Über Atlanta:"Atlanta" dreht sich um den hochintelligenten, aber ziellosenEinzelgänger Earnest "Earn" Marks (Donald Glover), der alsdesillusionierter Millenial und Musikliebhaber in seine HeimatstadtAtlanta zurückkehrt. Obwohl es das Leben nach seinem abgebrochenStudium bislang nicht gut mit ihm gemeint hat, versucht er, seinenPlatz in der Gesellschaft zu finden und gleichzeitig die Erwartungenseiner Familie und der Mutter seiner Tochter nicht zu enttäuschen. Ersieht seine Chance, als er bemerkt, dass sein ständig über sich unddas Leben grübelnder Cousin Alfred (Brian Tyree Henry) unter demKünstlernamen "Paper Boi" durch einen Überraschungshit auf einmal alsangesagter Rap-Künstler gilt.Sendetermine:- Binge-Programmierung der ersten Staffel "Atlanta" am 25. März ab21.00 Uhr auf Fox- Sowie auf Abruf über Sky Go, Sky On Demand und mit Sky TicketverfügbarÜber Fox:Fox ist ein Seriensender und die erste Adresse für alle Fans vonDrama, Crime, Horror, Fantasy und Science Fiction in Deutschland,Österreich und in der Schweiz. Die deutschen TV-Premieren vonErfolgsserien wie "The Walking Dead", "Mad Men" und "Wayward Pines"fanden auf Fox statt. Der Seriensender gehört mit über 7 MillionenHaushalten zu den am besten verbreiteten deutschsprachigenPay-TV-Sendern überhaupt. In Deutschland ist Fox über Sky, VodafoneKabel Deutschland, Unitymedia, M7 und Vodafone zu abonnieren, in derSchweiz über UPC Cablecom, Swisscom/Teleclub und in Österreich überSky, UPC Austria und A1 Telekom Austria. FOX Networks Group ist einTochterunternehmen der 21st Century Fox. Das Medienunternehmenbetreibt und vertreibt weltweit über 300 Pay-TV-Sender in 45 Sprachenund erreicht damit 1,7 Milliarden Zuschauer. In Deutschland betreibtdas Unternehmen die Sender Fox, National Geographic, Nat Geo Wild,Nat Geo people und Baby TV. Der Deutschland-Sitz ist München.Pressekontakt:FOX NETWORKS GROUP GERMANYDaniel MünchPR & KommunikationTel: +49 89 2030 49121daniel.muench@fox.comOriginal-Content von: Fox Networks Group Germany, übermittelt durch news aktuell