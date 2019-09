Atkore: Was kann da noch kommen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Atkore, die im Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.09.2019, 18:32 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 30.22 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Atkore einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Atkore jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Atkore. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atkore liegt bei einem Wert von 8,32. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 52,8) unter dem Durschschnitt (ca. 84 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Atkore damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Atkore in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Atkore haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Atkore bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.