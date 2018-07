Atkore: Aktienanalyse vom 01.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Atkore unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektrische Komponenten und Ausrüstung". Die Atkore-Aktie notierte am 29.06.2018 mit 20,77 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für Atkore liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Atkore vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 23,75 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (20,77 USD) könnte die Aktie damit um 14,35 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Atkore-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Atkore für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Atkore für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Atkore insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Atkore mit einem Wert von 12,9 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Manufactured Goods" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 63,03 , womit sich ein Abstand von 80 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.