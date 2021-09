Athenex-Aktien: Gehen sie jetzt durch die Decke?

(NASDAQ:ATNX) gab die Präsentation von Daten aus einer Phase-1-Studie bekannt, in der Encequidar (Paclitaxel zum Einnehmen) in Kombination mit Keytruda (Pembrolizumab)(NYSE:MRK) bei fortgeschrittenen soliden Malignomen untersucht wurde. Paclitaxel ist eine der am häufigsten eingesetzten Chemotherapien. Die Daten wurden auf dem Virtual Congress 2021 der European Society for Medical Oncology (ESMO) vorgestellt. An der Dosis-Eskalationsphase der Studie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!