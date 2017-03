Athener Regierungssprecher dementiert Einigung über Sparprogramm

ATHEN (dpa-AFX) - Die Regierung in Athen hat am Mittwoch Gerüchte dementiert, wonach sich Griechenland und seine Gläubiger über eine Reihe von zusätzlichen Maßnahmen geeinigt hätten, damit das griechische Spar- und Reformprogramm weiterkommt.



"Die Gerüchte stimmen nicht. Sie werden eine Einigung über offizielle Quellen und nicht durch Gerüchte und sogenannte Durchsickerungen an die Presse erfahren", sagte der griechische Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos der Nachrichtenagentur dpa. Am Vortag hatte der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos im Parlament erklärt, eine Einigung könnte "schneller kommen, als sich manche denken."

Griechenland hängt mittlerweile knapp sieben Jahre lang am Tropf internationaler Geldgeber. Um weitere Finanzspritzen zu leisten fordern die Experten der EU, des Internationalen Währungsfonds (IWF), des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und der Europäischen Zentralbank (EZB) unter anderen Sparmaßnahmen auch die Senkung des jährlichen steuerfreien Betrages von heute 8636 auf unter 6000 Euro. Die Griechen haben seit Ausbruch der Finanzkrise etwa ein Viertel ihres Einkommens verloren.

Diskutiert werden auch weitere Rentenkürzungen, Einschränkungen im Streikrecht und eine Beschleunigung der Privatisierungen - allen voran der staatlich kontrollierten Elektrizitäts-Gesellschaft DEI. Athen hatte 2015 im Gegenzug für ein drittes Hilfspaket von bis zu 86 Milliarden Euro umfangreiche Reformen zugesagt./tt/DP/tos