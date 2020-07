Athen will ausländische Rentner mit niedrigen Steuern ins Land locken

ATHEN (dpa-AFX) - Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hat am Mittwoch Rentner aus dem Ausland dazu aufgerufen, ihren ständigen Wohnsitz nach Griechenland zu verlegen.



"Es wird eine Besteuerung von nur sieben Prozent geben", sagte der Premier im Parlament. Dies sei ein sehr gutes Angebot, fügte Mitsotakis in einer vom griechischen Parlamentsfernsehen übertragenen Rede hinzu.

Griechenland war erst vor zwei Jahren aus einer zehnjährigen schweren Finanzkrise herausgekommen. Das Land geriet aber in der Genesungsphase in die neue Corona-Wirtschaftskrise, die dem wichtigsten Wirtschaftsbereich, dem Tourismus, schwere Schäden zufügte. Athen versucht nun, mit der Einladung an die Rentner - allen voran die aus anderen EU-Staaten - mehr Steuern einzutreiben.

Rentner aus EU-Staaten können ohne bürokratische Probleme eine ständige Aufenthaltserlaubnis in Griechenland bekommen./tt/DP/zb