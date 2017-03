Athen dementiert Gerüchte über vorgezogene Wahlen

ATHEN (dpa-AFX) - Das Büro des griechischen Regierungschefs, Alexis Tsipras, hat am Donnerstag Gerüchte dementiert, wonach der Ministerpräsident vorgezogene Wahlen beantragen werde.



Veröffentlichungen dieser Art hätten "null Glaubwürdigkeit" und seien "absichtlich verbreitete Falschmeldungen -"fake news"", hieß es in der Erklärung weiter.

Solche Falschmeldungen erzeugen inmitten der kritischen Verhandlungen Griechenlands mit seien Gläubigern Probleme für Athen. "Wir hoffen, dass es sich um einen Unsinn handelt und wollen nicht glauben, dass manche Spiele in der Börse spielen", hieß es in der Erklärung weiter. Zahlreiche griechische und ausländische Medien hatten am Donnerstag die angeblichen Informationen über vorgezogene Wahlen veröffentlicht. Dies löste Sorgen in Finanz- und Wirtschaftskreisen sowie Unternehmen aus./tt/DP/stb