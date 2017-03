Mainz (ots) -Samstag, 8. April 2017, 19.30 UhrErstausstrahlungDie 3sat-Dokumentation "Athen Now!" ist ein Streifzug durch eineMetropole im Umbruch. Zum Start der "documenta 14", die am 8. Aprilin der griechischen Hauptstadt eröffnet wird, zeigen junge Künstlerund Aktivisten ihr persönliches Athen. Das Motto der Ausstellung:"Von Athen lernen!" Ein Graffiti-Künstler, ein Fotograf, ein Musiker,eine Tänzerin und ein Startup-Unternehmer erzählen, wie man inmitteneiner harten Realität kreativ lebt. Eine Radiostimme kommentiert undverknüpft die Erzählungen."Athen Now!" von Heiko Lange zeigt eine junge Generation vonurbanen Künstlern, die dabei ist, die griechische Hauptstadt auf ihreArt neu zu definieren. Das Spektrum reicht vom Fotografen PanagiotisMaidis, der den Protesten und sozialen Unruhen auf den Straßen einGesicht gab, bis zur Tänzerin Myrto Grapsa, die eine Brücke vonMythologie zur Urbanität schlägt. Dazwischen bastelt L.Professor amSounddesign seiner Stadt, bewegt sich Sprayer Cacao Rocks zwischenProtest und Dekoration, und zeigt Fanis Tsonas vomStart-Up-Unternehmen Ithaca Laundry, wie man mit einer guten Idee undsozialem Engagement soziale Missstände verbessern kann. Derdeutsch-griechische Schriftsteller Gerasimos Bekas fügt ihreGeschichten in der Rolle eines Radiomoderators kommentierendzusammen.Redaktionshinweis: Alle fünf Jahre wird in Kassel die documentaveranstaltet. Für 100 Tage versammelt die größte Kunstschau der Weltalle Tendenzen der zeitgenössischen Kunst. 3sat begleitet diedocumenta 14, die in diesem Jahr vom 10. Juni bis 17. September inKassel und vom 8. April bis zum 16. Juli in Athen als konzeptuellgleichberechtigtem Standort stattfindet, in seinem Programm. Alsnächster Beitrag nach "Athen Now!" folgt am Freitag, 9. Juni, um19.20 Uhr, "Kulturzeit extra: documenta 14 - Von Athen lernen".Einen Video-Stream und Fotos zur Sendung finden Sie im3sat-Pressetreff: https://pressetreff.3sat.de/startseite/programm/programmhinweise/artikel/athen-now-mit-kunst-gegen-die-krise/Pressekontakt:Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3satJessica ZobelTel: +49 (0) 6131 - 701 6293zobel.j@3sat.dewww.pressetreff.3sat.deOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell