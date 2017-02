Athen, Eine Stadt Der Unendlichen Geschichten

Eine neue Kampagne lädt Besucher aus aller Welt ein, einelebendige und moderne Stadt als Reiseziel zu entdeckenAthen, Griechenland (ots/PRNewswire) - Die Athens TourismPartnership, eine neue gemeinsame Initiative der Stadt Athen,Griechenlands größter Fluggesellschaft AEGEAN und des InternationalenFlughafens Athen hat die inspirierende Kampagne "Eine Stadt -unendliche Geschichten"(http://www.thisisathens.org/never-ending-stories-landing/)gestartet,die Athens dynamischen Status als ganzjähriges, modernesSpitzenreiseziel hervorhebt."Eine Stadt - unendliche Geschichten"(http://www.thisisathens.org/never-ending-stories-landing/)ist vollerMomente, die all die aufregenden Elemente einfangen, die Athen mitseiner modernen Stadtatmosphäre, zeitgenössischen Kultur, seinenerlesenen Speisen, seiner blühenden Kulturszene und seinem lebendigenNachtleben zu einem wirklich niveauvollen und vielfältigen Reisezielmachen.Mehr als 100 verschiedene "Athener Geschichten" werden überzahlreiche Medienplattformen erzählt und auf der offiziellen Webseiteder Stadt Athen www.thisisathens.org präsentiert werden. Die Webseitedient auch als Instrument zur Planung eines wirklich authentischenBesuchs der Stadt und bietet substantielle Informationen sowohl zuMuseen, Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, Essen und Unterhaltung,sowie viele Hinweise auf besondere Lebenswelten im Stadtgeschehen.Die Informationen sind auf Deutsch, Französisch und Englischverfügbar."Eine Stadt - unendliche Geschichten"(http://www.thisisathens.org/never-ending-stories-landing/) ist Teilder ersten Phase der über ein ganzes Jahr lang betriebenenAnstrengungen, den Athener Tourismussektor wachsen zu lassen. DieWerbekampagne wird in den folgenden Monaten europaweit sowohl überdigitale und Printmedien als auch über verschiedene Videos undsoziale Netzwerke weiterbetrieben werden.Mit dieser ersten derartigen Kooperation zwischen Griechenlandsöffentlichem und privatem Sektor bringt die Athens TourismPartnership Schlüsselakteure der griechischen Tourismusindustrie mitder Stadt Athen zusammen, um Athen als ein modernes kulturellesZentrum und attraktives ganzjähriges Tourismusziel zu fördern. DiePartnerschaft wird von der Hellenic Initiative unterstützt, einerglobalen gemeinnützigen Initiative, die sich für die Förderung vonHumanität, Unternehmertum und Investitionen in Griechenlandengagiert.Über die Athens Tourism PartnershipDie Athens Tourism Partnership stellt eine gemeinsame Initiativeder Stadt Athen, Griechenlands größter Fluggesellschaft AEGEAN unddes Internationalen Flughafens Athen dar, mit dem Ziel, Athen alszeitgenössisches, kulturelles Zentrum und attraktives, touristischesReiseziel das ganze Jahr hindurch zu etablieren.Kontaktangaben: Chara Yioti, V+O communication, cy@vando.grOriginal-Content von: Athens Tourism Partnership, übermittelt durch news aktuell