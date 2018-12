Atento: Was steht jetzt noch aus?

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Atento per 28.12.2018 bei 3,97 USD. Atento zählt zu "Bürodienstleistungen".

Unser Analystenteam hat Atento auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Atento mit einem Wert von 6,1 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Technology Services" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 40,59 , womit sich ein Abstand von 85 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Atento beläuft sich mittlerweile auf 6,84 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 3,97 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -41,96 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 5,35 USD. Somit ist die Aktie mit -25,79 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 6,75 % ist Atento im Vergleich zum Branchendurchschnitt Technology Services (2,24 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 4,52 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.