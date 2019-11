Atemwegsinfekte richtig behandeln - gegen Viren sind Antibiotika machtlos (FOTO)

Hohenlockstedt (ots) -Jetzt kommt sie wieder, die Hochzeit der Infekte. Ob Influenza,Magen-Darm-Grippe oder Erkältung - kaum jemand kommt ohne sie durch den Winter.Egal welcher Infekt uns trifft, lange leiden möchte niemand. Den Körper unnötigmit starken Medikamenten belasten ist aber auch nicht im Sinne der meistenErkrankten. Viel mehr möchten die Patienten so schonend und natürlich wiemöglich wieder gesund werden. Während bei Infekten wie einer Lungen- oderMandelentzündung, die durch Bakterien verursacht werden, ein Antibiotikumnotwendig ist, sollten akute Atemwegsinfekte, Sinusitiden oder Bronchitiden ohnedie Einnahme von Antibiotika behandelt werden. Denn diese werden in mehr als 90% der Fälle durch Viren ausgelöst. Gegen Viren aber helfen Antibiotika nicht. ImGegenteil, der häufige Einsatz dieser Präparate sorgt sogar dafür, dass immermehr bakterielle Erreger resistent gegenüber den gängigen Wirkstoffen werden.Kaum sinken die Temperaturen, wird in den Wartezimmern von Allgemein- undHNO-Ärzten wieder gehustet und geschnieft. Denn die klimatischen Bedingungen imHerbst und Winter spielen den Erkältungserregern in die Karten und erhöhen dasAnsteckungsrisiko. In schlecht gelüfteten, überheizten Räumen können sich dieErreger schnell vermehren und beim Niesen oder Husten von einem zum nächstenübertragen werden. Vor allem im öffentlichen Nahverkehr, in Großraumbüros undGemeinschaftseinrichtungen besteht eine hohe Infektionsgefahr, denn Virenüberleben auch auf Haltestangen in Bus und Bahn, Telefonhörern oder Türklinkenoft tagelang und können über die Hände in die Atemwege gelangen. Auch wenn eineErkältung oft harmlos ist, sollte sie rechtzeitig behandelt werden. Wer einenAtemwegsinfekt verschleppt, riskiert einen komplizierten oder gar chronischenVerlauf wie eine Entzündung der Nebenhöhlen (Sinusitis) oder Bronchien(Bronchitis). Um das zu verhindern, sollte der festsitzende Schleim so schnellwie möglich gelöst werden. Häufig werden selbst bei viral bedingten ErkältungenAntibiotika verordnet. Auch wenn in Deutschland die Einnahme von Antibiotika beiErkältungen im europäischen Vergleich inzwischen zurückhaltend empfohlen wird,ist rund jedes dritte Rezept nicht indiziert.(1) Die bessere Wahl bei Sinusitisund Bronchitis mit Symptomen wie Husten, Schnupfen, Druckkopfschmerz: dereffektive Schleimlöser GeloMyrtol® forte. Er lindert spürbar die typischenSymptome wie eine verstopfte Nase, Druckkopfschmerzen und Husten.So verläuft eine Erkältung:Über 90 % der Atemwegsinfekte werden durch Viren, primär durch Rhinoviren,ausgelöst. Sie gelangen über Mund und Nase auf die Schleimhäute der Atemwege,setzen sich dort fest und vermehren sich. Der Körper wehrt sich mit Halskratzenund laufender Nase. Oft bleibt es leider nicht bei einem unkompliziertenSchnupfen, sondern es kommen Gesichts- und/oder Druckkopfschmerz undAbgeschlagenheit hinzu. Setzt sich der Schnupfen in den Nebenhöhlen fest, drohteine schmerzhafte Sinusitis. Zusätzlich kann sich der Infekt auf die unterenAtemwege ausweiten. Die Folge: Bronchitis mit quälendem Husten, der sich überWochen hinziehen kann. Wer jedoch rechtzeitig den körpereigenenSelbstreinigungs-mechanismus der Atemwege fördert, kann die Erkältungsdauerverkürzen und die Symptome effektiv lindern.Das kann das pflanzliche Spezialdestillat ELOM-080Wer bei einer Erkältung dafür sorgt, dass der Schleim abfließt und die Atemwegewieder belüftet werden, kann meist Schlimmeres verhindern. Das pflanzlicheSpezialdestillat ELOM-080 (in GeloMyrtol® forte) auf Basis von rektifiziertemEukalyptus-, Süß-orangen-, Myrten- und Zitronenöl ermöglicht eine effektiveSymptomlinderung und verkürzt die Erkältungsdauer.(2)Das zeigt auch eine aktuelle Übersichtsarbeit, in der die Therapie mitGeloMyrtol® forte bei akuten Atemwegsinfekten mit dem natürlichenKrankheitsverlauf ohne Behandlung verglichen wurde. Die Leitsymptome behinderteNasenatmung, infektbedingte Schmerzen und Husten besserten sich bei Einnahme despflanzlichen Schleimlösers in Intensität und Dauer deutlich:Am 5. Tag der Erkältung war bei den Patienten unter ELOM-080 die behinderteNasenatmung um 48 % reduziert, die infektbedingten Schmerzen nahmen um 50 % ab.Im natürlichen Erkältungsverlauf veränderte sich die behinderte Nasenatmungdagegen lediglich um 16 %, die infektbedingten Schmerzen nahmen nur um 12 % ab.Bei der Behandlung mit GeloMyrtol® forte reduzierten sich nach 5 Tagen dieHustenattacken beachtlich um 62 %.Auch das Abhusten des zähen Schleims aus den Bronchien fiel den Patientendeutlich leichter. Bei den Patienten ohne Behandlung hatte sich der Husten anTag 5 hingegen sogar um 4 % verschlimmert. Diese Zahlen belegen eindrucksvoll,wie GeloMyrtol® forte den Erkältungsverlauf positiv beeinflusst: Es löst denSchleim, hemmt die Entzündung und fördert den Heilungsprozess. Die Intensitätder Symptome wird reduziert, die Erkältungsdauer effektiv verkürzt und diePatienten bekommen spürbar wieder Luft.Die gute Wirksamkeit von GeloMyrtol® forte basiert auf dem multifaktoriellenWirkprinzip des pflanzlichen Spezialdestillats auf Basis ätherischer Öle(ELOM-080). Es wirkt mukolytisch, verflüssigt also den festsitzenden Schleim,sorgt durch die Aktivierung der Flimmerhärchen für dessen Abtransport(Sekretmotorik), fördert die Produktion von dünnflüssigem Sekret (Sekretolyse)und entspannt die verkrampfte Bronchialmuskulatur (Bronchospasmolyse*).Zusätzlich wirkt ELOM-080 entzündungshemmend, antimikrobiell und antioxidativ*.Diese Eigenschaften haben gemeinsam mit der guten Studienlage auch dieärztlichen Fachgesellschaften überzeugt und GeloMyrtol® forte wird gleich infünf verschiedenen Leitlinien zur Behandlung von akuten und chronischen Infektender Atemwege empfohlen. Diese dienen Ärzten als Orientierungshilfe bei derBehandlung ihrer Patienten und der Empfehlung von Medikamenten. Nur Präparate,die ihre Wirksamkeit durch zahlreiche Studien unter Beweis gestellt haben,finden Eingang in medizinische Leitlinien.* Ergebnisse in-vitro-StudienWer bei den ersten Anzeichen einer Erkältung auf GeloMyrtol® forte setzt, kanndie Erkrankungsdauer verkürzen und ist schneller wieder fit. Ein Antibiotikumdagegen ist bei viral bedingten Atemwegsinfekten sinnlos, da Antibiotika gegenViren machtlos sind.Was ist eine Superinfektion?Als Superinfektion wird in der Medizin ein bakterieller Infekt bezeichnet, derunmittelbar auf eine Virusinfektion folgt. Ein typisches Beispiel hierfür isteine bakterielle Superinfektion nach einer viralen Bronchitis wie beispielsweiseeine bakterielle Pneumonie (Lungenentzündung). Im Gegensatz zur Behandlung derursprünglichen, viralen Infektion, bei der eine Antibiose nicht angezeigt ist,sollte bei bakteriellen Infekten ein Antibiotikum eingenommen werden.1 Ärzte Zeitung online vom 19.01.20192 Söllner B., Effektive pflanzliche Therapie zur Behandlung vonAtemwegsinfekten, Journal Pharmakol. u. Ther. 5-6/2018, S. 142-146Weiteres Bild- und Textmaterial sowie die Pflichttexte finden Sie unterfolgendem Link: www.medipresse.de/kunden/pb/Atemwegsinfekte.zipPressekontakt:Rothenburg & Partner GmbHVerena Busch / Katharina JobstFriesenweg 5f22763 Hamburgredaktion@rothenburg-pr.de040 - 889 10 80Original-Content von: G. Pohl Boskamp GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell