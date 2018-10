Atemwegserkrankungen bei Gebäudereinigern / Aufatmen mit GISBAU: Gefahrstoff-Code der BG BAU unterstützt sicheres Arbeiten

Berlin (ots) - Reinigungschemikalien können zu gesundheitlichenProblemen führen, vor allem an der Haut aber auch an den Atemwegen.Damit es dazu nicht kommt, sondern sicher gearbeitet werden kann,wird sich die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) beidiesem Thema noch stärker engagieren. "Wir wollen daher unserGefahrstoff-Informationssystem (GISBAU) für die Reinigungsproduktenoch weiter ausbauen und in der Branche bekannter machen", sagteKlaus-Richard Bergmann, Hauptgeschäftsführer der BG BAU, am 31.Oktober 2018 in Berlin."Unser Ziel ist es, dass Reinigungsarbeiten zukünftigausschließlich mit Produkten durchgeführt werden, die mit demGefahrstoff-Informationssystem-Code (GISCODE) für Reinigungs- undPflegemittel gekennzeichnet sind. Auch wir als BG BAU setzen das um.Für Reinigungsdienstleistungen in unseren Verwaltungsgebäuden wirddies ein Vergabekriterium sein", erklärte Bergmann.Hintergrund sind Hinweise aus verschiedenen internationalenStudien zum Auftreten von Atemwegserkrankungen im Zusammenhang mitReinigungstätigkeiten. "Auch wenn nur wenige solcher Erkrankungen imReinigungsgewerbe als Berufskrankheiten gemeldet werden, gehen wirals BG BAU der Sache nach", so Bergmann weiter. Denn die meistenBeschäftigten der Reinigungsbranche sind bei der BG BAU gesetzlichunfallversichert. Ziel ist es, mehr über die Auslöser derAtemwegsbeschwerden zu erforschen und die Arbeit mitReinigungschemikalien noch sicherer zu machen. Bisher ist bekannt,dass es insbesondere bei Desinfektions- und Bleichmitteln sowie beiSprühanwendungen zu Atemwegsproblemen kommen kann."Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Bau- undReinigungsbranche sollen erkennen können, ob für ihre Beschäftigtenbeim Umgang mit bestimmten Produkten eine Gesundheitsgefährdungbesteht. Und es sollte deutlich sein, ob solche Produkte gegenweniger gefährliche ausgetauscht werden können oder welcheSchutzmaßnahmen notwendig sind", so Bergmann. Deshalb hat die BG BAUzusammen mit Produktherstellern und Sozialpartnern das GISCODE-Systementwickelt. Dazu Bergmann: "Der Einsatz von GISCODE spart denReinigungsfirmen viel Aufwand und Zeit und er unterstützt das sichereArbeiten."Alle Informationen, die der GISCODE beinhaltet, findet man unterwww.WINGIS-online.de. Dort stehen neben umfassenden Informationenüber Gefahrstoffe unter anderem Betriebsanweisungen in 16 Sprachenzur Verfügung. Zusätzlich sind dort Unterweisungshilfen abrufbar.Über den GISCODE auf dem jeweiligen Produkt, zum Beispiel GS80 fürätzende Sanitärreiniger, erhält man dann schnell und leichtverständlich alle notwendigen Informationen.Für Hersteller und Reinigungsunternehmen wichtig: Das System istkostenfrei und wird von der BG BAU ständig weiterentwickelt. Dazusollen künftig noch mehr Reinigungsmittel erfasst,Inhaltsstoffangaben zum Teil aktualisiert, Spezialreiniger bewertetund Messungen durchgeführt werden. Dieses ehrgeizige Programm willdie BG BAU zusammen mit den Produktherstellern in den kommendenJahren umsetzen.Weitere Informationen unter www.bgbau.de/gisbau/giscodes.Hinweis: Ein Foto kann aus dem Internet heruntergeladen werden:www.bgbau.dePressekontakt:Thomas LucksTelefon: 069/4705-824E-Mail: thomas.lucks@bgbau.deJoachim FörsterTelefon: 030/85781-518E-Mail: Joachim.foerster@bgbau.deOriginal-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell