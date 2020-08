Atemberaubende Luxus- und Qualitätsoffensive im 5*S Hotel Kaiserhof Ellmau

Ellmau (ots) - Nach einer intensiven Zeit des Um- und Neubaus erstrahlt der exklusive Kaiserhof im neuen Gewand und verwöhnt seine Gäste mit Highlights der absoluten Extraklasse.Seit vielen Jahren begeistert der Kaiserhof Ellmau als eines der hochwertigsten und eindrucksvollsten Urlaubsdomizile Österreichs. Gastgeberfamilie Lampert ist seit jeher darauf bedacht, die enorm hohen Standards des 5 Sterne S-Hauses immer wieder aufs Neue zu übertreffen. Der aktuelle Neubau versteht sich als Generationenprojekt, das neue Akzente setzt, frische Ideen realisiert und vor allem viel Raum für luxuriöses Sein in der herrlichen Bergwelt des Wilden Kaisers schafft. Absolutes Highlight ist dabei der 18 Meter lange Unlimited Mountain Rooftop Pool - wo im wohlig warmen Wasser die Kaiserkulisse zum Greifen nahe wird. Der Pool krönt den neuen Panorama SPA-Turm , der auf vier Ebenen eine großartige und -flächige Saunen- und Wellnesslandschaft bietet, inklusive großzügigster Panorama-Ruheterrassen. Einen Kernbereich des Umbaus stellt auch die Erweiterung der Zimmer und Suiten auf großzügige 60 bis 70 Quadratmeter dar. "Mit großflächigen Panoramafenstern fängt der Um- und Neubau der übergroßen Zimmer und Suiten das einzigartige Kaiserpanorama eindrucksvoll ein. Für unvergleichliches Wohlfühlen sorgen edle Holzböden, großzügige und modernst eingerichtete Badezimmer sowie zahlreiche liebevolle Feinheiten", freuen sich Bianca und Günter Lampert mit ihren Kindern Vanessa und Fabian über das neue stilsichere Gesicht des luxuriösen Hauses. Im obersten Stock wurden alle Zimmer komplett neu eingerichtet und versetzen durch ihr edles Design ins Staunen.Der Kaiserhof in Ellmau - wie ein DiamantDie neue Zimmerkategorisierung spiegelt den einzigartigen Charakter des jeweiligen Zimmertyps wider. Bianca Lampert: "Die Zimmertypen sind nach Edelsteinen benannt, die das jeweilige individuelle Design abbilden. Topas wirkt hell, edel und naturrein, Turmalin setzt auf erdige Töne, während Bernstein bunt strahlt und Amethyst mit seinem mutigen Violett begeistert."Spektakuläre Skybar mit herrlichem Panoramablick auf den Wilden KaiserEin weiteres Herzstück des Kaiserhofs 2.0 ist die neue exponierte Skybar , welche die bestehende Bar vollständig ersetzt. "Der neue Standort ist perfekt und schenkt einzigartige Blicke auf das Massiv des Wilden Kaisers", ist Bianca Lampert begeistert. Edel hinterleuchtete Wände in bernsteinfarbenem Onyx verleihen der eleganten Skybar ein ganz besonderes Ambiente. Im Zuge der Neugestaltungen wurde auch der edle Weinkeller um einen Verkostungsraum für wöchentlich stattfindende Wein- und Käseverkostungen bereichert.Autofreier Kaiserhof - KaisergartenEine neue Parkgarage mit E-Tankstelle stellt sicher, dass rund um den Kaiserhof keine Autos mehr geparkt sind, denn "bei uns hat jeder Gast und jeder Mitarbeiter seinen fixen Parkplatz", betont Familie Lampert. "On top" auf der neuen Garage lädt der idyllisch-weitflächige Kaisergarten zum Spazieren und Entspannen ein.Pressekontakt:*****superior Hotel Kaiserhof, Familie Bianca & Günter LampertHarmstätt 8, A-6352 Ellmau, Tel. +43 5358 2022mailto:info@kaiserhof-ellmau.at, http://www.kaiserhof-ellmau.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/81081/4688099OTS: PRESSETEXTER Text- und Kommunikationsagentur GmbHOriginal-Content von: PRESSETEXTER Text- und Kommunikationsagentur GmbH, übermittelt durch news aktuell