"Das Atelier" by L'Oréal Paris: exklusives Bildmaterial von der Eröffnung mit Lena Meyer-Landrut und Miss Fame (FOTO)

Berlin (ots) -Im Rahmen der Berlinale wurde heute "Das Atelier" by L'Oréal Parisin Charlottenburg eröffnet. Markenbotschafterinnen Lena Meyer-Landrutund Miss Fame präsentierten die Räumlichkeiten, die vonMake-up-Artist Miriam Jacks künstlerisch gestaltet und konzipiertwurden - als kreativer Ort für Inspiration und Kommunikation. ZumEröffnungs-Empfang in der stilvollen Altbauwohnung kamen rund 150geladene Gäste, darunter auch Heike Makatsch, Wotan Wilke-Möhring,Iris Berben, Nina Bott, Victoria Swarovski und Sila Sahin."Das Atelier" bietet während der Berlinale kostenlose Workshops,in denen Besucher die Marke L'Oréal Paris erleben und in die Welt derMake-up-Trends und Haarstyling-Innovationen eintauchen können. Auchin diesem Jahr ist L'Oréal Paris wieder offizieller Partner undKosmetik-Experte der Berlinale.Unter dem folgenden Link können Sie das gesamte Bildmaterial derEröffnung des Ateliers by L'Oréal Paris herunterladen:http://bit.ly/LOrealParis_Atelier_BerlinaleDas Material steht Ihnen unter Angabe des Bildcredits "GettyImages for L'Oréal Paris" zur kostenlosen redaktionellen Verwendungzur Verfügung.Pressekontakt:Ihr Kontakt zum L'Oréal Paris PR Team: pr-team@loreal-paris.deOriginal-Content von: L'Or?al Paris, übermittelt durch news aktuell