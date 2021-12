Atari-Aktie: Immer für eine Überraschung gut!

Einen gigantischen Erfolg konnte Atari in jüngster Vergangenheit nicht mehr vorweisen. Der einstige Gaming-Gigant wird in der Branche noch immer eher belächelt und auch an der Börse schlug das Unternehmen sich schon mal besser. Zumindest über Langeweile kann sich aber niemand beschweren.

Immer wieder gibt es Meldungen zu hören, mit denen nur die Wenigsten gerechnet haben dürften. Etwa die die Veröffentlichung neue ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung