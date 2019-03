Ataccama positioniert sich im 9. aufeinanderfolgenden Jahr als Visionär im Gartner Magic Quadrant 2019 für Data Quality Tools

Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

Toronto (ots/PRNewswire) - Ataccama - ein führender Anbieter vonKI-basierten Lösungen für den Umgang mit Daten - hat sich im GartnerMagic Quadrant 2019 unter Data Quality Tools positioniert.1Die Ataccama ONE Plattform integriert Datenerhebung und-profilerstellung, Datenkatalog und Geschäftsglossar,Datenqualitätsmanagement, Datenverarbeitung und -integration von BigData sowie Stamm- und Referenzdatenmanagement. Sie bietet Ihnen dieMöglichkeit, mit dem zu beginnen, was Sie benötigen, und lässt sichnahtlos auf die Anforderungen Ihres Unternehmens ausweiten."Wir bauen kontinuierlich auf unserer robusten Produktbasis aufund entwickeln unsere Plattform weiter, um unseren Kunden innovative,vollständig integrierte Data Quality und MDM-Lösungen anzubieten. Wirfreuen uns sehr, als Visionär im Gartner Magic Quadrant für DataQuality Tools und im Gartner Magic Quadrant für Master DataManagement Solutions 2018 anerkannt zu werden", sagt Michal Klaus,der CEO von Ataccama.2Ataccama ONE Data Quality Management(https://www.ataccama.com/product/data-quality-management/)ermöglicht es Unternehmen, ihre Datenqualität zu verbessern, um dasvolle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen. Es passt sich jederIT-Infrastruktur an und reagiert auf spezifischeGeschäftsanforderungen mit einer robusten und flexiblenBackend-Engine und einer einfach zu bedienenden,geschäftsorientierten Oberfläche."Trifft die goldene Mitte zwischen ausgereiftem Produkt undInnovation (https://www.gartner.com/doc/1621015/maturity-model-innovation-management)", berichtet ein Leiter für Datenmanagement, der beieinem Ataccama-Kunden aus der Finanzbranche tätig ist. Lesen Sieweitere Reviews auf Gartner Peer Insights(https://www.gartner.com/reviews/market/data-quality-tools), um dieErfahrungen der Ataccama ONE-Benutzer aus erster Hand einzusehen."Wir sind froh so großartige Kunden zu haben, die uns zukontinuierlicher Verbesserung und Innovation inspirieren", so Klausabschließend.1 Gartner, Inc., "Magic Quadrant for Data Quality Tools" vonMelody Chien und Ankush Jain, 27. März 2019.2 Gartner, Inc., "Magic Quadrant for Master Data ManagementSolutions" von Michael Moran, Bill O'Kane, Simon Walker, SallyParker, Alan Dayley, 12. Dezember 2018.Gartner HaftungsausschlussGartner Peer Insights Reviews stellen die subjektiven Meinungeneinzelner Endnutzer auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen darund repräsentieren nicht die Ansichten von Gartner oder seinenverbundenen Unternehmen.Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oderDienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationendargestellt sind, und rät Technologieanwendern nicht, nur dieAnbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungenauszuwählen. Marktforschungspublikationen von Gartner bestehen ausden Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sind nichtals Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichenoder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab,einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder der Eignungfür einen bestimmten Zweck.Informationen zu AtaccamaAtaccama liefert mit Ataccama ONE KI-basierte Lösungen für denUmgang mit Daten. Dabei handelt es sich um eine robuste Plattform,die Datenerhebung und -profilerstellung, Datenkatalog undGeschäftsglossar, Datenqualitätsmanagement, Datenverarbeitung und-integration von Big Data sowie Stamm- und Referenzdatenmanagementintegriert. Ataccama ONE bietet Ihnen die Möglichkeit, mit dem zubeginnen, was Sie benötigen, und lässt sich nahtlos auf dieAnforderungen Ihres Unternehmens ausweiten. Der erste Schritt istkostenlos - testen Sie unser One-Click Data Profiling, dem 35.000Benutzer weltweit vertrauen, unter one.ataccama.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2417759-1&h=1796960253&u=http%3A%2F%2Fone.ataccama.com%2F&a=one.ataccama.com).Kontakt für Presseanfragen:Nord- und Südamerika: Pamela Valerio, pamela.valerio@ataccama.comEMEA & APAC: JoEllen Koester, joellen.koester@ataccama.comOriginal-Content von: Ataccama, übermittelt durch news aktuell