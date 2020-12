Ataccama plant 2021 einen großen Wachstumsschub und ernennt Martin Zahumensky zum Chief Growth Officer

Toronto (ots/PRNewswire) - Ataccama, ein führender Anbieter von Lösungen für Self-Driving Data Management und Governance, hat Martin Zahumensky zum Chief Growth Officer ernannt. In dieser Funktion wird Zahumensky verschiedene Initiativen zur Förderung des Unternehmenswachstums einführen, koordinieren und durchführen. Die Rolle ist funktionsübergreifend und umfasst Marketing, Vertrieb, Partnerschaften und einzelne Produktbereiche.Zahumensky arbeitet seit seiner Gründung mit dem Ataccama-Team zusammen und bringt umfangreiche Erfahrungen aus dem Bereich des Datenmanagements mit. Er verbrachte seine frühe Karriere in großen, namhaften Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, bevor er sein eigenes Unternehmen, Instarea, gründete und fast ein Jahrzehnt lang als dessen CEO tätig war."Wir werden im Jahr 2021 stark wachsen - in Bezug auf den Umsatz, neue Kunden und in Bezug auf das Unternehmen selbst. Wir haben ehrgeizige Einstellungspläne, um die Produktentwicklung und -innovation zu unterstützen, unsere Presales- und Professional-Services-Kapazitäten zu erweitern und vieles mehr", sagt Ataccama-CEO Michal Klaus.Er fuhr fort: "Es gibt nur sehr wenige Menschen, die sowohl tiefes technisches Verständnis als auch soliden Geschäftssinn und Fachwissen bieten können. Martin ist einer von ihnen, und ich freue mich sehr, dass er das Wachstum von Ataccama führen und beschleunigen wird.""Ich fühle mich geehrt, diese neue Stellung zu übernehmen und Teil eines Unternehmens zu werden, das nicht nur ehrgeizige Wachstumspläne hat, sondern auch die Mittel, diese zu verwirklichen. Ataccama verfügt über erstaunlich talentierte Leute. In Verbindung mit einem branchenführenden Produkt und einer dynamischen Unternehmenskultur ist das ein Rezept, das zum Erfolg führt", sagt Martin Zahumensky, Chief Growth Officer.Informationen zu AtaccamaAtaccama erfindet die Art und Weise neu, wie Daten verwaltet werden, um für Unternehmen Wert zu schaffen. Durch die Zusammenführung von Data Governance, Datenqualität und Master Data Management in einer einzigen, KI-gestützten Fabric in Hybrid- und Cloud-Umgebungen gibt Ataccama Ihren Business- und Datenteams die Möglichkeit, Innovation mit beispielloser Geschwindigkeit voranzutreiben und gleichzeitig Vertrauen, Sicherheit und Governance Ihrer Daten zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr auf www.ataccama.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3017143-1&h=3801385676&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3017143-1%26h%3D3206768629%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ataccama.com%252F%26a%3Dwww.ataccama.com&a=www.ataccama.com).Pressekontakt:Pamela Valerio, Communications Manager press@ataccama.comOriginal-Content von: Ataccama, übermittelt durch news aktuell