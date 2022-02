At, S Austria Technologie, Systemtechnik Aktie: So nicht zu erwarten!

Der At&s Austria Technologie & Systemtechnik-Kurs wird am 08.02.2022, 11:44 Uhr an der Heimatbörse Vienna mit 46.5 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Elektronische Komponenten".

At&s Austria Technologie & Systemtechnik haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die At&s Austria Technologie & Systemtechnik aktuell mit dem Wert 9,94 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Buy". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 46,12. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von At&s Austria Technologie & Systemtechnik auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Sell"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für At&s Austria Technologie & Systemtechnik zeigt indes kaum Änderungen. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von At&s Austria Technologie & Systemtechnik bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Sell".

3. Dividende: At&s Austria Technologie & Systemtechnik hat mit einer Dividendenrendite von 0,99 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (14.17%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt -13,18. Aufgrund dieser Konstellation erhält die At&s Austria Technologie & Systemtechnik-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

