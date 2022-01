At, S Austria Technologie, Systemtechnik Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der At&s Austria Technologie & Systemtechnik-Kurs wird am 07.01.2022, 14:04 Uhr an der Heimatbörse Vienna mit 42.92 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Elektronische Komponenten".

Nach einem bewährten Schema haben wir At&s Austria Technologie & Systemtechnik auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der At&s Austria Technologie & Systemtechnik beläuft sich mittlerweile auf 36,51 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 43,8 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +19,97 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 42,81 EUR. Somit ist die Aktie mit +2,31 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei At&s Austria Technologie & Systemtechnik konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält At&s Austria Technologie & Systemtechnik auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 39,43 liegt At&s Austria Technologie & Systemtechnik über dem Branchendurchschnitt (4 Prozent). Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 37,85 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

