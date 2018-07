At Home: Aktienanalyse vom 17.07.2018

Für die Aktie At Home aus dem Segment "Homefurnishing Einzelhandel" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 13.07.2018 ein Kurs von 37,94 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses At Home auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt At Home mit einer Rendite von 80,57 Prozent mehr als 76 Prozent darüber. Die "Retail - Discretionary"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,12 Prozent. Auch hier liegt At Home mit 79,45 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 43,25 ist die Aktie von At Home auf Basis der heutigen Notierungen 4 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Retail - Discretionary" (41,71) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der At Home-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 30,62 USD. Der letzte Schlusskurs (37,94 USD) weicht somit +23,91 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (37,18 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,04 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der At Home-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die At Home-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.