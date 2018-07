Asylstreit in Deutschland: EU-Kommission will Details prüfen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die in Deutschland erwogenen Transitzonen für Asylbewerber sind aus Sicht der EU-Kommission grundsätzlich zulässig.



Einzelheiten müssten allerdings geprüft werden, sobald sie bekannt seien, sagte eine Sprecherin am Mittwoch in Brüssel.

Dies gelte auch für die im Asylstreit geplanten Abkommen mit Österreich und anderen EU-Staaten. Diese müssten nach EU-Recht vorab der Kommission zur Prüfung vorgelegt werden, stellte die Sprecherin klar.

Die Unionsparteien hatten sich darauf geeinigt, sogenannte Transitzentren an drei Übergängen an der deutsch-österreichischen Grenze einzurichten. Von dort aus sollen bereits in anderen EU-Staaten registrierte Asylbewerber in diese zurückgeführt werden. Zuvor sollen aber Verwaltungsabkommen mit den zuständigen Staaten und mit Österreich geschlossen werden.

Die Kommissionssprecherin stellte klar, dass die EU-Staaten Asylbewerber verpflichten dürfen, sich an einem bestimmten Ort aufzuhalten. Auch Haft sei bei Gefahr des Untertauchens möglich. Die Mitgliedsstaaten hätten sich zudem beim EU-Gipfel vergangene Woche ausdrücklich dafür ausgesprochen, das Weiterziehen von Asylbewerbern innerhalb der EU zu unterbinden. Dabei sollten die Staaten zusammenarbeiten und keine einseitigen Maßnahmen ergreifen./vsr/DP/jha