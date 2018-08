Asylbewerberleistungen 2017: Rund 468 000 Leistungsberechtigte / 5,6 Milliarden Euro staatliche Nettoausgaben für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Wiesbaden (ots) - Rund 468 000 Personen bezogen zum Jahresende2017 Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).Gegenüber dem Vorjahr (728 000 Personen) entspricht dies einem Minusvon knapp 36 %. Damit hat sich die Zahl der Leistungsbezieherinnenund -bezieher zum zweiten Mal in Folge verringert (2015/2016: -25 %).Leistungsberechtigt sind Ausländerinnen und Ausländer, die sichtatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und eine der in § 1 AsylbLGaufgeführten Voraussetzungen erfüllen (Aufenthaltsgestattung,Aufenthaltserlaubnis zum subsidiären Schutz, Duldung,Abschiebungsandrohung noch nicht oder nicht mehr vollziehbar,Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder, noch nichtgestattete Einreise über einen Flughafen sowie Folge- oderZweitantrag). Ausländerinnen und Ausländer, die vom Bundesamt fürMigration und Flüchtlinge die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschafterhalten oder als Asylberechtigte anerkannt sind, sind hingegen nichtleistungsberechtigt nach dem AsylbLG und deshalb in dieser Statistiknicht enthalten.Die Regelleistungen teilen sich zu je 50 % auf Grundleistungensowie auf die erhöhten Sätze analog der Hilfe zum Lebensunterhaltauf. Die Grundleistungen nach § 3 AsylbLG sollen den notwendigenLebensbedarf decken. Nach 15 Monaten Aufenthalt in Deutschland werdenden Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG anstelle derGrundleistungen erhöhte Sätze der Hilfe zum Lebensunterhaltentsprechend den Leistungen des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGBXII) gewährt. Gegenüber dem Vorjahr sank dabei die Zahl derGrundleistungsempfängerinnen und -empfänger um rund 59 %, während dieZahl der Empfängerinnen und Empfänger der erhöhten Sätze um gut 45 %zunahm.66 % der Regelleistungsempfänger waren männlich und 34 % weiblich.Fast 30 % waren noch nicht volljährig, rund 69 % im Alter zwischen 18und 64 Jahren und etwa 1 % bereits 65 Jahre und älter. Mit 55 %stammten zum Jahresende 2017 die meisten Regelleistungsempfängerinnenund -empfänger aus Asien. 22 % stammten aus Afrika und 20 % ausEuropa.Neben den Regelleistungen können nach dem AsylbLG auch besondereLeistungen in speziellen Bedarfssituationen gewährt werden, etwa beiKrankheit, Schwangerschaft oder Geburt. Zum Jahresende 2017 erhielten186 000 Personen besondere Leistungen. Darunter waren 2 000Empfängerinnen und Empfänger, die ausschließlich Anspruch aufbesondere Leistungen hatten. Meist wurden sie aber parallel zu denRegelleistungen erbracht.Während die Statistik der Empfängerinnen und Empfänger vonAsylbewerberleistungen jeweils nur Personen mit bestehendemLeistungsbezug zum Jahresende ausweist, betrachtet die Statistik derAusgaben und Einnahmen nach dem AsylbLG das gesamte Berichtsjahr.Die staatlichen Ausgaben für Leistungen nach dem AsylbLG betrugenim Jahr 2017 knapp 5,9 Milliarden Euro brutto. Im Vergleich zumVorjahr sanken die Ausgaben um rund 38 %. Durch die hohe Zunahme vonSchutzsuchenden im Zeitraum August 2015 bis März 2016 und die damitverbundene Arbeitsbelastung in den Berichtsstellen wurden vieleAusgaben erst (nachträglich) im Jahr 2016 verbucht. Die Ausgaben undEinnahmen nach dem AsylbLG waren somit für das Jahr 2016 übererfasst,sodass die tatsächliche Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr beiden Ausgaben geringer sein könnte. 78 % der Ausgaben im Jahr 2017wurden für Regelleistungen und 22 % für besondere Leistungenerbracht. Den Bruttoausgaben standen Einnahmen (zum BeispielRückzahlung gewährter Hilfen oder Leistungen vonSozialleistungsträgern) in Höhe von 283 Millionen Euro gegenüber. DieNettoausgaben betrugen somit knapp 5,6 Milliarden Euro.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Leistungen der Sozialhilfe, Telefon: +49 (0) 611 / 75 88 78www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell