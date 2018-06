Asylaffäre Bremen: Fehler in Revisionsberichten des BAMF

Hamburg (ots) - In den internen Revisionsberichten des Bundesamtesfür Migration und Flüchtlinge (BAMF) tauchen nach Recherchen von NDRund Radio Bremen teilweise falsche Behauptungen auf. In dem Berichtder internen Revision des BAMF hatte es geheißen, Bremen sei bei denüberprüften Verfahren "lediglich für 142" örtlich zuständig gewesen,habe aber 1371 Asylentscheidungen getroffen. Dies sei ein"außergewöhnlicher" Wert. Auf Nachfrage erklärte das BAMF nungegenüber NDR und Radio Bremen, der Wert sei zwar hoch, aber dieBremer Außenstelle sei tatsächlich "zeitweise für Antragstellende ausanderen Zuständigkeitsbereichen zuständig" gewesen. Dies sei derinneren Revision "zum Zeitpunkt der Prüfung nicht bekannt" gewesen.Ein anderes Detail des Revisionsberichts ist nach Informationenvon NDR und RB falsch: So spricht die Revision davon, dass weitereMitarbeiter sowie der stellvertretende Referatsleiter von derStaatsanwaltschaft Bremen als "Beschuldigte" eingestuft seien. AufAnfrage hat die Staatsanwaltschaft Bremen dem am Dienstag, 12. Juni,aber widersprochen. Im Bremer Amt sei bislang lediglich dieAmtsleiterin beschuldigt.Auf Anfrage legte das Bundesamt großen Wert auf den Hinweis, dasses sich bei dem Prüfbericht der internen Revision um eine"wertungsfreie und objektive Entscheidungsgrundlage für diePräsidentin des BAMF" handele. Dabei hatte es im Bericht wörtlichgeheißen, in der Außenstelle Bremen seien die Anträge von zweiAnwälten "systematisch bevorzugt behandelt und wohlwollendentschieden" worden. In der Bewertung der Prüfer zur Arbeit derfrüheren Amtsleiterin hieß es: Sie habe "ihre Aufgaben wederunparteiisch noch gerecht" erfüllt. Bei diesen Bewertungen handele essich nicht um strafrechtliche Schlüsse, sondern lediglich um einedisziplinarrechtliche Bewertung.Auch das Ausmaß möglicherweise falscher Entscheidungen in Bremenist offenbar geringer als bisher angenommen. Bislang war in derÖffentlichkeit von 1200 unrechtmäßigen Bescheiden die Rede gewesen.Dies, so das Bundesamt, sei aber nicht das Ergebnis der innerenRevision. Man habe zwar in 975 Fällen "formelle Fehler" gefunden,zweifle aber nicht den Inhalt der Entscheidungen an. In 578 Fällenvon 1336 untersuchten Bescheiden seien die Prüfer jedoch zu demErgebnis gekommen, dass ein Widerruf geboten sei.Zweifel gibt es darüber hinaus an der Glaubwürdigkeit einesBelastungszeugen, auf dessen Angaben sich die Durchsuchungsbeschlüsseder Gerichte gründen. Bei dem Zeugen handelt es sich um einenDolmetscher, der für das BAMF-Bremen tätig war. Die frühere BremerBAMF-Chefin Ulrike B. habe dem Dolmetscher Hausverbot erteilt, sagtihr Anwalt Erich Joester. Der Mann habe im BAMF-Bremen unerlaubtUnterlagen kopiert und sei dabei erwischt worden. Darüber hinaus istdie Aussage des Zeugen nach Informationen von NDR und RB auch nichtgeeignet, die Amtsleiterin direkt zu belasten, da er keine konkretenVorwürfe gegen sie formuliert.Derweil laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft unverändertweiter.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 040-4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell