Asyl für Carles Puigdemont!

München (ots) - "Die Genfer Flüchtlingskonvention verbietet esDeutschland, eine Auslieferung von jemandem vorzunehmen, der wegenseiner politischen Überzeugungen verfolgt und mit Freiheitsentzugbedroht wird. [...] Puigdemont sollte jetzt konsequent den nächstenSchritt gehen und politisches Asyl in Deutschland beantragen", stelltder Bremer Romanistikprofessor Axel Schönberger fest. Er fragt: "Wemsonst, wenn nicht ihm und seinen von Spanien verfolgten Ministern,steht dieses Recht zu?"In einer Sendung des Bayerischen Rundfunks sollte Schönberger dieVorgänge in Spanien beziehungsweise Katalonien kommentieren, wurdeaber wohl aufgrund technischer Problem nicht durchgeschaltet. DasLudwig von Mises Institut Deutschland hat nun auf seiner Homepagewww.misesde.org Schönbergers Kommentar veröffentlicht.Dessen 13 Punkte umfassende Ausführungen machen dabeiunmissverständlich klar, dass sich Spanien mit seinem Vorgehen weitaußerhalb eines rechtsstaatlichen Rahmens bewegt: "Wer das derzeitigeSpanien als demokratischen Rechtsstaat bezeichnet, muss sich dieFrage gefallen lassen, ob er auch das nationalsozialistischeDeutschland der Jahre 1933-1938 als solchen bezeichnet hätte. Wer diemassiven Menschenrechtsverletzungen in Spanien ignoriert, hat nichts,aber auch gar nichts aus der deutschen Vergangenheit gelernt",konstatiert Schönberger in seinem letzten Punkt."Der Streit zwischen der spanischen Regierung und Katalonien machtdeutlich, wie recht Ludwig von Mises mit seiner Mahnung hatte, dassjedem Land, jeder Region, ja sogar jeder Kommune und jedem Individuumdas Recht zur Sezession zugestanden werden muss", merkt AndreasMarquart, Vorstand des Ludwig von Mises Instituts Deutschland an."Mises weist darauf hin, dass dies der einzige Weg ist, Kriege,Bürgerkriege und Revolutionen zu verhindern. Die Geschichte gibtMises unbedingt Recht. Es gibt auch keinen Grund, anzunehmen, dassSpanien und Katalonien nach einer Sezession nicht genauso gutfriedlich und freundschaftlich kooperieren könnten wie beispielsweiseTschechien und die Slowakei. Dass die spanische Regierung in demStreit auf Konfrontation setzt, wird das Problem nicht lösen, sondernschafft vielmehr die Grundlage für das Entstehen eines blutigenKonflikts."Asyl für Carles Puigdemont! http://www.misesde.org/?p=18332Pressekontakt:Wordstatt GmbHDagmar MetzgerTel: +49 89 3577579-0Email: info@wordstatt.deOriginal-Content von: Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell