München (ots) - Anlässlich der MINT-Werkstatt des Projektes "Girls' Day Akademie Bayern" wiesen die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm als Hauptförderer auf die Potenziale von Frauen in technischen Berufen hin. Bertram Brossardt, bayme vbm Hauptgeschäftsführer: "Derzeit sind rund 26 Prozent der Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie weiblich. Naturwissenschaftliche und technische Berufe bieten hervorragende Chancen. Die Girls' Day Akademie ist eine erfolgreiche Initiative, um schon bei jungen Mädchen Begeisterung für Technik zu wecken."Zahlreiche Mädchen der 7. bis 10. Klassen erhielten im vergangenen Schuljahr im Rahmen der Girls' Day Akademien eine vertiefte Berufsorientierung im naturwissenschaftlichen Bereich. Begleitet durch pädagogische Betreuung hatten die Teilnehmerinnen die Gelegenheit, beim selbstständigen Experimentieren und Forschen ihre technischen Talente zu entdecken. In einer eineinhalb-tägigen MINT-Werkstatt intensivierten sie ihre Erfahrungen und erhielten die Möglichkeit mit professionellen Coaches ihre Berufswünsche zu überprüfen und zu konkretisieren. Diese fand als interaktiver Online-Workshop statt. Dabei setzten sie sich mit ihren Erwartungen an einen MINT-Beruf auseinander und erarbeiteten konkrete Schritte auf dem Weg zum Traumberuf. "Die Teilnahme an einer Girls' Day Akademie stärkt das Vertrauen der Mädchen in ihre eigenen Fähigkeiten. Einer Studie zufolge entscheiden sich 61 Prozent der Teilnehmerinnen später für eine Ausbildung oder ein Studium im MINT-Bereich - ein großer Erfolg" ergänzte Brossardt.Ein besonderes Highlight war für die Teilnehmerinnen dabei der direkte Austausch mit der Astrophysikerin Dr. Suzanna Randall. Die am European Southern Observatory in Garching tätige Wissenschaftlerin forscht an der Evolution von Sternen und ist als Moderatorin im erfolgreichen ZDF-Youtube-Kanal "Terra X Lesch & Co." zu sehen. Randall durchläuft im Rahmen der privaten Initiative "Die Astronautin" seit 2018 eine Astronauten-Ausbildung und könnte 2022 die erste deutsche Frau im Weltall werden. "Ich möchte den Mädels vermitteln, dass Naturwissenschaften und Technik nicht nur super Berufschancen bieten, sondern auch richtig Spaß machen können," sagte Randall.Im Zuge der Corona-Pandemie setzen die Girls' Day Akademien verstärkt auf digitale Konzepte und Angebote. Die Akademien werden im Freistaat als Kooperationsmodell zwischen Schule, Unternehmen und Hochschule durchgeführt. Im Schuljahr 2020/2021 finden die Akademien an 19 bayerischen Realschulen und Gymnasien statt.Pressekontakt:Lena Grümann, Tel. 089-551 78-391, E-Mail: lena.gruemann@ibw-bayern.deOriginal-Content von: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft, übermittelt durch news aktuell