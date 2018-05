Astronaut Alexander Gerst öffnet für den WDR die Tür zu seinem Raumschiff

Köln (ots) -Der Countdown läuft: Am 6. Juni fliegt Alexander Gerst zur ISS. Wieer zur Internationalen Raumstation kommt, zeigt er am kommendenSonntag (3.6.) in der "Sendung mit der Maus". Wenige Tage vor demStart ist Alexander Gerst bei den Vorbereitungen in seinemRaumschiff, der sogenannten Sojus-Kapsel, zu sehen. Er verrät, wiedie Astronauten den Start erleben, wenn unter ihnen die gewaltigenRaketentriebwerke zünden.Das WDR-Wissenschaftsmagazin "Quarks" berichtet am Dienstag, 5. Mai,über die Mission von Alexander Gerst. Im Trainingszentrum dereuropäischen Weltraumagentur zeigt "Astro-Alex" demWissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar, wie er sich auf seine neueMission vorbereitet - und welcher beeindruckende technische Aufwanddas Leben auf der ISS überhaupt erst ermöglicht. Darüber hinauswidmet sich ab dem 6. Juni eine Reihe im WDR 5-Wissensmagazin"Leonardo" der Frage, wie Astronauten eigentlich zur ISS kommen.Alexander Gerst ist auch während seines Aufenthaltes im All in denSachgeschichten der "Sendung mit der Maus" zu sehen. An Bord der ISSwird er mehrere Experimente durchführen, die sich die Maus-Zuschauerausgedacht haben: etwa eine mit Luft angetriebene Mini-Rakete fliegenlassen oder Schwimmbewegungen in der Schwerelosigkeit ausprobieren.Als Glücksbringer nimmt Alexander Gerst zum zweiten Mal die Maus mitins All - und zum ersten Mal auch den kleinen blauen Elefanten.Die Maus-Filme zum Weltraum und die bisherigen Sachgeschichten mitAlexander Gerst gibt es in einem Online-Spezial unterspezial.wdrmaus.de/die-maus-im-all. Auch die "Die Sendung mit demElefanten" wird die Fernsehanfänger mit an Bord der ISS nehmen.Die Sendetermine im Überblick:"Die Sendung mit der Maus": Sonntag, 3. Juni 2018, 9.30 Uhr, DasErste und 11.30 Uhr, KiKA."Quarks: Für uns zurück im All - Kommandant Alexander Gerst":Dienstag, 5. Juni 2018, WDR Fernsehen, 21 UhrWDR 5 "Leonardo": In 5 Schritten vom Boden auf die ISS", 30. Mai bis6. Juni, 15.05 UhrWeitere Informationen unter wissen.wdr.de und wdr.de. Auch in densozialen Netzwerken werden verschiedene WDR-Kanäle Gersts Mission mitClips und Zusatzinformationen begleiten.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationSvenja SiegertTel. 0221 220 7121svenja.siegert@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell