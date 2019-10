Erfurt (ots) -Die "World Space Week", ein Projekt der Vereinten Nationen, feiertjährlich vom 4. bis 10. Oktober weltweit die Entwicklung derRaumfahrt. In dieser Woche werden lokale Projekte vorgestellt,koordiniert und international vernetzt. Auch Jess und Ben gehen bei"KiKA LIVE" vom 7. bis 10. Oktober 2019 auf Weltraummission undwollen damit die Zuschauer*innen - vor allem Mädchen - fürNaturwissenschaften, Mathematik, Technik und Raumfahrt begeistern.Seit Jahresbeginn begleitet KiKA die Trainees Dr. Insa Thiele-Eichund Dr. Suzanna Randall der Initiative "Die Astronautin". Eine derbeiden soll 2021 als erste deutsche Frau ins Weltall fliegen - zueiner Forschungsmission auf die ISS. Die beiden "KiKALIVE"-Moderator*innen Jess und Ben waren schon imBack-up-Kontrollzentrum der Raumstation ISS und besuchten Insa undSuzanna bei verschiedenen Trainingseinheiten.KiKA zeigt die "KiKA LIVE"-Astro-Folgen vom 7. bis 10. Oktober um20:00 Uhr anlässlich der "World Space Week" sowie jederzeit imKiKA-Player. Auf kika-live.de gibt es Steckbriefe der Astronautinnenund Antworten auf Zuschauer*innenfragen wie "Gibt es in einer Raketeeinen Fernseher?, "Wie viel Luft verbraucht man an einem Tag imWeltall?" oder "Sieht die Erde von oben sehr verschmutzt aus?". Am 8.Oktober können Zuschauer*innen ihre Fragen direkt an Dr. SuzannaRandall richten - sie ist von 20:00 bis 21:00 Uhr im KiKA-Chat.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Themen allerEinzelsendungen stehen in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.debereit. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell