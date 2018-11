Astro-Century Education: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

An der Heimatbörse Xetra Shenzhen notiert Astro-Century Education per 16.11.2018 bei 13,38 CNY. Astro-Century Education zählt zu "Telekommunikationsdienste".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Astro-Century Education auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Astro-Century Education investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,53 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Media einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,24 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Anleger: Astro-Century Education wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 46,17. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Astro-Century Education zahlt die Börse 46,17 Euro. Dies sind 73 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Media" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 169,07. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.