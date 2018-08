Astrid Frohloff entwickelt neues Reportage-Format für das rbb Fernsehen (FOTO)

Berlin (ots) -Astrid Frohloff, Moderatorin des rbb-Politikmagazins "Kontraste"im Ersten, entwickelt für den Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) eininnovatives Reportage-Format für konstruktiven Journalismus. Es wirdim rbb-Programmbereich "Doku und Fiktion" angesiedelt sein. AstridFrohloff führt als Reporterin durch die Sendung. Die Moderation von"Kontraste" gibt Astrid Frohloff nach 10 erfolgreichen Jahren zumJahresende ab.Martina Zöllner, die den neuen rbb-Programmbereich "Doku undFiktion" seit Juni vergangenen Jahres leitet, sagt: "Ich freue mich,dass wir mit Astrid Frohloff ein neuartiges Format aufbauen, dasJournalismus anders denkt und Geschichten des Gelingens erzählt.Astrid Frohloff bringt langjährige Fernseherfahrung und einexzellentes Verständnis politischer und gesellschaftlicherZusammenhänge mit, das wir nutzen wollen." Im neuen Programmbereichführt der rbb seine bislang getrennt arbeitenden Abteilungen Film undDokumentation und Zeitgeschehen sowie seine arte-Redaktion zusammen.Astrid Frohloff zu ihrer neuen Aufgabe: "Constructive Journalismist das richtige Angebot des rbb in Zeiten, in denen die Zuschauerneben kritischer Berichterstattung auch positive Angebote zurOrientierung und Einordnung von öffentlich-rechtlichen Sendernerwarten. Nach 10 Jahren erfolgreicher Arbeit bei "Kontraste" freueich mich nun darauf, das politische Profil des rbb mit eineminnovativen Format noch zu erweitern. Das neue Konzept legt dieBetonung auf die beispielhafte Lösung von Problemen. Wir wollen denZuschauern mit inspirierenden Ideen Mut machen für die Lösunggesellschaftlicher Probleme."Astrid Frohloff studierte Politik-, Literaturwissenschaft undJournalistik. In den Dritten Programmen der ARD präsentierte sie u.a. das rbb-Politikmagazin "Klartext", die rbb-Talksendung "Im Palais"und das NDR-Magazin "DAS!". Als Reporterin und Korrespondentinberichtete sie aus vielen Teilen der Welt und baute für SAT.1 einFernsehstudio in Jerusalem auf. 12 Jahre lang leitete sie alsVorstandssprecherin die Menschenrechtsorganisation "Reporter ohneGrenzen".Pressekontakt:rbb Presse & InformationJustus Demmer030/9799312100Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell