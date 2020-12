Astrazeneca erhält US-Zulassung für Tagrisso gegen bestimmten Lungenkrebs

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Astrazeneca darf sein Flaggschiff-Medikament Tagrisso in den USA nun auch zur unterstützenden Behandlung einer Frühform eines bestimmten Lungenkrebses verkaufen.



Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe das Mittel zur Behandlung von sogenanntem EGFRm-Lungenkrebs zugelassen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Basis der Zulassung sei eine Phase-III-Studie. In dieser habe Tagrisso das Risiko, dass die Krankheit erneut auftritt oder der Patient stirbt, um 80 Prozent gesenkt.

Bereits Ende Mai hatte sich Analyst Keyur Parekh von der US-Bank Goldman Sachs angesichts der Studiendaten optimistisch gezeigt und einen Umsatz in Milliardenhöhe prophezeit. Astrazeneca feiert derzeit mit einigen neuartigen Krebstherapien wie Tagrisso, Imfinzi und Lynparza mehrfach Erfolge. Außerdem hat das Unternehmen einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus am Start, dessen Zulassung die Behörden aktuell prüfen./mis/stw/jha/